La dernière version de VLC, 3.0.12, apporte des améliorations majeures pour les utilisateurs de macOS. Surtout ceux qui ont un Mac alimenté par M1, puisqu’il s’agit de la première version du lecteur vidéo à prendre en charge nativement le silicium Apple.

Notez qu’après la mise à jour vers la v3.0.12, vous aurez toujours l’application x86. Vous devez appuyer à nouveau sur Rechercher les mises à jour dans le menu, puis la v3.0.12.1, qui est la version ARM réelle de l’application, s’affichera.

Même si vous avez un Mac alimenté par Intel, vous devez télécharger cette mise à jour car elle corrige les problèmes de distorsion audio survenus sur macOS. Il a également quelques améliorations de l’interface utilisateur pour Big Sur.



VLC 3.0.12.1 prend en charge native pour fonctionner sur la puce Apple M1 (crédit d’image)

Mis à part les Mac, le dernier VLC ajoute la prise en charge du protocole RIST, améliore la gestion des paramètres de résolution de diffusion adaptative, met à jour les scripts YouTube et Vocaroo, retouche l’interface Web et corrige plusieurs problèmes de sécurité. De plus, les plantages avec les filtres vidéo Direct3D ont été corrigés.

Vous pouvez trouver des liens de téléchargement et le journal des modifications complet sur le site Web de Video LAN.

