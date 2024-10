La mise à jour ‘Virtual Revenge’ de Zenless Zone Zero version 1.3 sera lancée le 6 novembre

La mise à jour version 1.3 pour Zone zéro sans zensurnommé « Virtual Revenge », sera lancé le 6 novembre, a annoncé le développeur miHoYo.

Voici un aperçu de la mise à jour, via miHoYo :

En plus de travailler avec Tsukishiro Yanagi de la section 6 pour accomplir une mission spéciale, les mandataires pourront également rejoindre Lighter des Sons of Calydon pour célébrer les jours de colonisation sur l’anneau extérieur. Un nouveau gameplay comprenant « Le mystère de la faille d’arpège » et « Essai de combat simulé » sera introduit dans la version 1.3. De plus, avec de nouvelles zones ouvertes aux joueurs, notamment le siège social de HAND, le bureau HSOS 6 et le STUDIO Sān-Z à Lumina Square, le voyage urbain immersif à New Eridu sera encore enrichi.

Dirigée par Hoshimi Miyabi, HSOS 6 (Section 6) est une unité opérationnelle d’élite de première ligne dédiée à la réponse aux catastrophes de Hollow. Dans la version 1.3, les proxys exécuteront la commission demandée par la Hollow Investigative Association (HIA) avec Yanagi et d’autres membres de la section 6. Entre-temps, après la conclusion du « Tour de Inferno », la célébration des Journées de colonisation sur l’anneau extérieur est sur le point de commencer. Les proxys seront plongés dans l’atmosphère vibrante tout en savourant des victoires persistantes avec Lighter. En plus de l’histoire principale, des épisodes spéciaux de Yanagi et Lighter seront également disponibles, dans lesquels les proxys en apprendront davantage sur Yanagi et pourront contrôler Lighter en mode défilement latéral.

La nouvelle histoire principale mettra en vedette de nouveaux personnages. Yanagi, le chef adjoint de la section 6, est un agent d’anomalie électrique de niveau S qui peut rapidement accumuler l’accumulation d’anomalies et augmenter les dégâts de désordre de toute l’équipe. Maniant son Naginata, l’Ex Attaque Spéciale de Yanagi déclenche un Trouble de Polarité supplémentaire qui peut rapidement infliger d’énormes dégâts aux ennemis. L’autre personnage puissant de niveau S est Lighter, connu sous le nom de « Le Champion » des Fils de Calydon. C’est un agent de feu – étourdissant qui accumule le moral et étourdit les ennemis avec une rafale de coups de poing tout en réduisant leurs résistances à la glace et au feu. Une fois que son moral atteint un certain niveau, sa force de combat et ses compétences seront renforcées. De plus, 2 nouveaux Bangboo Baddieboo et Knightboo de niveau A seront introduits dans cette nouvelle mise à jour.