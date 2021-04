le Suunto 7, une montre de fitness sérieuse qui exécute Wear OS, reçoit une grande mise à jour dans quelques semaines qui apporte deux fonctionnalités que ses utilisateurs ont demandées depuis le premier jour. La Suunto 7 bénéficie enfin d’un suivi du sommeil et d’un suivi quotidien de la fréquence cardiaque.

Les détails de la mise à jour ont été publiés sur le site d’assistance de Suunto cette semaine, mais ils ne semblent pas sûrs de certaines choses. Par exemple, ils n’ont pas inclus le numéro de build ou la version de l’application et suggèrent que la mise à jour ne sera pas prête avant le 19 avril. Il est étrange qu’ils nous en parlent maintenant, mais c’est aussi plutôt cool qu’ils donnent Suunto 7 propriétaires un peu teaser.

MISE À JOUR 16 AVRIL : Suunto a maintenant fourni tous les numéros de version et ajouté une note sur un nouveau cadran de montre d’extérieur qui sera inclus. Pour les versions, nous examinons la mise à jour du système PXDZ.210326.002.A2, tandis que le reste des applications et des services seront mis à jour comme vous le verrez ci-dessous. La mise à jour est toujours prévue pour être publiée à partir du 19 avril. Application Suunto Wear – 2.150.0 Services Suunto Wear – 2.112.0 Cadrans Suunto Watch – 1.13.0 MDSP – 2.112.0

Suunto dit s’attendre à la fois à de nouvelles fonctionnalités et à des améliorations de performances dans le cadre de la construction. Les nouvelles fonctionnalités sont énumérées ci-dessous, et oui, elles mentionnent en effet le suivi du sommeil (avec durée et étapes), comment ce sommeil (et les activités quotidiennes et le stress) affectent les ressources corporelles, une fréquence cardiaque quotidienne (avec graphique de 24 heures), et alertes détaillées alimentées par komoot.

C’est les grosse mise à jour! Cela a pris trop de temps, mais nous allons le prendre. Une fois que nous connaîtrons les numéros de build et que nous aurons eu l’occasion de les saisir, nous mettrons à jour ce post.

Nouvelles fonctionnalités:

Sommeil (durée et étapes)

Ressources corporelles (voyez comment le sommeil, l’activité quotidienne et le stress affectent vos ressources corporelles tout au long de la journée)

Fréquence cardiaque quotidienne (vérifiez rapidement votre fréquence cardiaque actuelle et suivez un graphique de fréquence cardiaque sur 24 heures pour voir comment votre fréquence cardiaque change tout au long de la journée lorsque vous êtes actif et lorsque vous vous reposez)

Alertes détaillées fournies par komoot (non disponibles en Chine)

Nouveau cadran de montre extérieur

Améliorations et correctifs:

Affichez les informations relatives à votre prochain waypoint dans la vue de la carte lorsque vous utilisez la navigation par itinéraire.

