La mise à jour surprise de l’iPhone n’est que dans quelques heures

Apple est doué pour annoncer à l’avance ses fonctionnalités logicielles importantes et qui font la une des journaux. Mais il y a quelques semaines, il est devenu évident qu’une fonctionnalité importante était en route, qui n’avait jamais été mentionnée par Apple : la protection des appareils volés, et ce n’est plus qu’une question d’heures.

Cette fonctionnalité est apparue de manière totalement inopinée dans la première version bêta pour développeurs d’iOS 17.3 et a fait sensation. Ce qui est assez juste car il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité frappante et importante, car cela signifie que si quelqu’un parvient à voler votre iPhone et qu’il a également votre mot de passe, sa capacité à envahir votre vie numérique, à vous empêcher d’accéder à l’iPhone ou à vider votre compte bancaire. sera très considérablement réduite. Il semble que cela changera considérablement la donne. Donc, cela ne pourrait vraiment pas arriver assez tôt.

Mais ensuite il y a eu un contretemps. La deuxième version bêta du logiciel avait quelque chose dans sa sauce secrète qui causait de graves problèmes à certains utilisateurs. Dans certains cas, la version bêta bloquait les iPhones, ils devaient donc être réinitialisés pour échapper à la redoutable boucle de démarrage. Apple a supprimé la mise à jour en quelques heures.

Ce problème signifiait que le calendrier de sortie d’iOS 17.3 était soudainement mis en doute. Ce qui était attendu pour la troisième semaine de janvier semblait plutôt devoir être reporté à la semaine suivante, voire à février.

Cependant, Apple a rattrapé son retard et la troisième version bêta a été publiée le 10 janvier, ce qui était prometteur. Cela a été suivi par la release candidate, celle qui arrive avant la sortie générale, le mercredi 17 janvier. C’est juste un jour ou deux après que vous vous y attendiez.

Puis, il y a quelques jours, Apple a laissé échapper la date de sortie en dévoilant le Black Unity Sport Band pour l’Apple Watch. En plus du bracelet Watch, il y aura de nouvelles options d’écran de verrouillage pour iPhone et iPad. Ceux-ci nécessitent respectivement iOS 17.3 ou iPadOS 17.3, et Apple a confirmé que ceux-ci seraient publiés « la semaine prochaine », c’est-à-dire la semaine commençant le lundi 22 janvier.

Alors, à quand exactement cette mise à jour avec son innovation clé ?

Cela pourrait être dès le lundi 22 janvier. Après tout, ce serait bien à temps pour le Black Unity Sport Band, qui sera mis en vente le mardi 23 janvier. D’un autre côté, les retards antérieurs pourraient signifier que le logiciel ne sera prêt que mercredi.

Cependant, Apple préfère publier le logiciel iOS un mardi, et comme c’est le jour de sortie du Watch Band, c’est le favori pour la sortie. Préparez-vous pour le 23 janvier, pour l’arrivée de la mise à jour iPhone la plus cool. S’il y a un changement, nous en parlerons ici sur Forbes.

