La mise à jour sur la panne de courant à Portland est fausse

Les autorités de l’Oregon ont déclaré l’état d’urgence à la suite d’une tempête hivernale qui a laissé des dizaines de milliers d’habitants sans électricité.

Les résidents ont été avertis de rester à l’intérieur et à l’écart des routes, deux décès ayant été signalés lors d’incidents distincts après la chute d’arbres sur une maison du lac Oswego et un camping-car dans le sud-est de Portland.

Alors que les habitants de l’Oregon font face à la perturbation, un message a commencé à se répandre, provenant prétendument de la société énergétique Portland General Electric (PGE), affirmant que le courant ne serait pas rétabli avant plus d’une semaine, en attendant la livraison d’équipements d’urgence en provenance du Texas.

Les tempêtes hivernales ont touché des milliers d’habitants de l’Oregon, et des pannes de courant ont été signalées dans tout l’État. Plusieurs personnes auraient été tuées en raison des intempéries qui causent actuellement des ravages dans cet État du nord-ouest.

Svetlosila/iStock / Getty Images Plus



La demande

Une publication sur X par l’utilisateur @anita1956, publié le 15 janvier 2024, incluait ce qui semblait être une mise à jour de Portland General Electric, qui disait « MISE À JOUR PGE : PGE vous a conseillé si votre alimentation n’est pas rétablie ce soir avant 20h00 PST, c’est Il est très probable que le courant ne soit rétabli que d’ici lundi prochain. Ils expédient des transformateurs de secours depuis le Texas et s’attendent à ce que ce soit un processus de DIX JOURS.

L’utilisateur anita1956 a ajouté : “Dans l’ironie la plus épique, le message que ma sœur a reçu ce soir de PGE car son électricité a été coupée en raison des récentes tempêtes à Portland, Oregon.”

Les faits

Plus de 100 000 habitants de l’Oregon étaient privés d’électricité dimanche soir, selon PowerOutage.usqui rassemble des données en direct sur les pannes de courant auprès des résidents américains qui se présentent à son service.

Les pannes les plus graves ont été signalées dans les comtés de Washington, Lincoln, Benton, Linn, Lane, Clackamas et Multnomah, ce dernier abritant Portland. Plusieurs villes ont déclaré l’état d’urgence.

D’après le site Internet de PGEprès de 70 000 clients ont été touchés tôt lundi matin avec 3 130 pannes actives signalées.

Alors que les pannes sont toujours en cours de réparation, un message censé provenir de PGE indiquant que les correctifs ne sont pas attendus avant lundi prochain est faux.

Le dimanche soir, PGE a dit sur X : “Nous sommes conscients de fausses informations concernant les temps de restauration estimés diffusées sur les réseaux sociaux et les publications de la communauté Ring.

“Cela inclut la mention de l’expédition de transformateurs de secours depuis le Texas, entre autres fausses rumeurs.”

PGE n’a pas précisé quand les réparations seraient terminées. Un porte-parole a déclaré Semaine d’actualités que même si 1 100 personnes travaillaient pour rétablir l’électricité et réparer les équipements critiques, “étant donné l’étendue des dégâts et le nombre élevé de pannes, les efforts de restauration se poursuivront toute la semaine”.

“Le temps de ce week-end a apporté des températures inférieures à zéro, des vents forts et soutenus en rafales et un mélange de précipitations humides et verglaçantes qui ont causé des dommages et des pannes dans toute la zone de service de PGE”, indique un communiqué.

« La plupart des pannes que nous constatons sont dues à des branches d’arbres sur les lignes ou même à des chutes d’arbres dans les lignes électriques, détruisant plus de 900 lignes électriques de distribution.

« PGE constate différentes conditions et différents défis qui ont un impact sur les efforts de restauration. Dans certaines zones, les arbres abattus empêchent l’accès aux câbles d’évaluation jusqu’à ce que les arbres tombés et les débris de branches puissent être enlevés. Dans d’autres zones, une neige importante a entravé l’accès et l’évaluation. »

La décision

FAUX.

La prétendue mise à jour de PGE indiquant que les réparations prendront jusqu’à lundi prochain est fausse. L’entreprise a répondu aux réclamations directement sur les réseaux sociaux.

VÉRIFICATION DES FACTS PAR l’équipe Fact Check de Newsweek