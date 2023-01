La mise à jour sur la commotion cérébrale de Tua Tagovailoa est, comme on pouvait s’y attendre, terrible

Tua Tagovailoa ne participera pas au Pro Bowl car il reste en protocole de commotion cérébrale plus d’un mois après son dernier match.

Le statut de Tua Tagovailoa, même des semaines après la fin de la saison des Dolphins, n’est pas particulièrement encourageant.

Depuis le week-end du championnat de conférence, Tagovailoa est toujours dans le protocole de commotion cérébrale et on ne s’attend pas à ce qu’il sorte bientôt non plus, Marcel Louis-Jacques d’ESPN a rapporté vendredi.

Tagovailoa ne participera pas au Pro Bowl le week-end prochain, selon ce rapport. Il a été nommé remplaçant de Joe Burrow ou de Patrick Mahomes alors que le quart-arrière vainqueur du match de championnat de l’AFC se préparera pour le Super Bowl. La NFL aura également besoin d’un remplaçant pour Tagovailoa, car sa saga des commotions cérébrales s’éternise.

Mise à jour sur la commotion cérébrale de Tua Tagovailoa: Dolphins QB sautera le Pro Bowl

De manière critique, Louis-Jacques a cité une source qui a déclaré que Tagovailoa n’avait connu aucun revers. Au lieu de cela, les Dolphins sont “délibérés” avec sa récupération tout en “prioritiz[ing] sa santé à long terme.

Il était temps qu’ils le fassent.

L’équipe a été critiquée pour sa gestion de Tagovailoa et de sa santé cérébrale à plusieurs reprises en 2022.

Officiellement, le QB des Dolphins a subi deux commotions cérébrales au cours de la saison, une lors de la semaine 4 et une autre lors de la semaine 16. Cependant, il a trébuché après un coup à la tête lors de la semaine 3 contre les Bills et a été autorisé à continuer à jouer dans ce match malgré des signes. d’un problème neurologique.

Le jeudi suivant, il a été autorisé à jouer contre les Bengals, c’est à ce moment-là que les choses sont devenues vraiment effrayantes. Sa tête a durement touché le sol lors d’un sac et il a dû être étiré hors du terrain après avoir montré la réponse de l’escrime.

Tagovailoa a raté des matchs contre les Jets et les Vikings avant de revenir à l’action lors de la semaine 7. Il a joué le jour de Noël lorsqu’il a subi une autre commotion cérébrale et a raté trois autres matchs pour terminer la saison, y compris la défaite frustrante en séries éliminatoires contre les Bills. Il est sous protocole de commotion cérébrale depuis.

Obtenir Tagovailoa en pleine santé doit être la priorité.