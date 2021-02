La mise à jour Samsung One UI 3.1 est en cours de déploiement sur le Galaxy S20, le Galaxy Note 20 et plus: Quoi de neuf

Samsung a annoncé que One UI 3.1 basé sur Android 11 sera disponible pour les séries Samsung Galaxy S20 et Galaxy Note 20 à partir d’aujourd’hui. Sans spécifier les détails exacts du déploiement, la société ajoute que les smartphones Samsung, notamment Samsung Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy Fold, Galaxy A71, Galaxy A51, Galaxy A90, Galaxy A80, Galaxy A70 et Les appareils Galaxy A50 recevront également la ROM personnalisée – mais la disponibilité peut varier selon la région. Le One UI 3.1 a été dévoilé pour la première fois aux côtés de la série Galaxy S21. La nouvelle itération logicielle apporte de nouvelles capacités de caméra pour capturer et éditer des photos et des vidéos, des outils de productivité pour améliorer la vie quotidienne, entre autres.

Les utilisateurs de smartphones Samsung commenceront à recevoir automatiquement la mise à jour OneUI 3.1 basée sur Android 11 une fois qu’elle sera disponible dans leur région. Les clients peuvent toujours vérifier sa disponibilité manuellement en accédant à Paramètres> Mise à jour du logiciel> Télécharger et installer.

Parlant davantage du développement TM Roh, président et responsable des activités de communications mobiles chez Samsung Electronics, a déclaré: «Suite à l’annonce des mises à niveau du système d’exploitation Android de 3 génération pour certains appareils Galaxy, nous nous assurons d’équiper nos consommateurs de nouvelles fonctionnalités puissantes dès qu’elles sont disponibles. »

En termes de fonctionnalités, One UI 3.1 apporte une fonction de prise unique améliorée qui capture simultanément une variété de formats fixes et vidéo, d’un simple toucher. Il existe un nouvel outil de gomme d’objets pour vous aider à effacer les parties indésirables de vos photos sans effort, sans modification manuelle fastidieuse. Le One UI 3.1 basé sur Android propose en outre une mise au point automatique tactile améliorée et un contrôleur d’exposition automatique. Samsung a également introduit une nouvelle fonction d’enregistrement multi-micro qui permet aux utilisateurs d’enregistrer simultanément de l’audio via le smartphone et un appareil audio Bluetooth connecté tel que Galaxy Buds Pro ou Buds Live tout en utilisant le mode Pro Video. L’application Galerie reçoit des améliorations qui permettent aux utilisateurs de stocker et de parcourir les fichiers de manière transparente.

En termes de productivité, le nouveau mode Eye Comfort Shield du One UI 3.1 ajuste automatiquement la lumière bleue en fonction de l’heure de la journée. Il existe une fonctionnalité de partage privé pour supprimer les métadonnées des fichiers, ce qui empêche d’exposer les détails de l’emplacement via des photos partagées. Le One UI 3.0 a été introduit pour la première fois avec la série Galaxy S20 l’année dernière. La version One UI basée sur Android 11 a commencé à être déployée sur une variété de téléphones Galaxy à budget moyen et premium.