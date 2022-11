La mise à jour Samsung Galaxy S10, S10+ et S10e améliore la stabilité de l’appareil photo et du Bluetooth

Le quatrième anniversaire de la série Galaxy S10 approche à grands pas et il est agréable de voir que les téléphones sont toujours pris en charge. La série est passée à One UI 4.1 en mars et a reçu des correctifs de sécurité trimestriels. Maintenant, une mise à jour plus importante est arrivée qui améliore la stabilité globale des téléphones.









La notification de mise à jour de la série Samsung Galaxy S10 (en néerlandais) • Traduction automatique

Les Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ et Galaxy S10e peuvent désormais télécharger le G97*FXXUGHVJ5 mise à jour dans certaines régions, rapports GalaxieClub. La mise à jour pèse 1 Go et contient le correctif de sécurité d’octobre. Mais ça apporte plus que ça, voici l’officiel journal des modifications:

La stabilité de l’appareil photo a été améliorée.

La connectivité et la stabilité Bluetooth ont été améliorées.

La stabilité globale de votre appareil a été améliorée.

La sécurité de votre appareil a été améliorée.

Il n’y a pas de mot sur le Galaxy S10 5G, mais ce modèle n’a jamais été officiellement disponible aux Pays-Bas. Il était disponible en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni, donc les habitants qui en ont acheté un voudront peut-être vérifier les mises à jour. La version coréenne a un assez gros mettre à jour le 31 octobre.

Il y a aussi la question du Galaxy S10 Lite, mais celui-ci est sur un autre piste de mise à jour et reçoit toujours des correctifs de sécurité mensuels. Les S10, S10 +, S10e et S10 5G sont plutôt sur un calendrier trimestriel, alors attendez-vous à ce que leur prochaine mise à jour arrive au début de 2023.

