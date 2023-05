La mise à jour Samsung Galaxy Buds2 Pro apporte un son ambiant amélioré pour les malentendants

Aujourd’hui, Samsung a annoncé une nouvelle mise à jour très intéressante pour les Galaxy Buds2 Pro. Cela sera déployé dans les semaines à venir et apportera un volume sonore ambiant amélioré pour les personnes malentendantes. La fonction Ambient Sound gagnera deux niveaux supplémentaires, offrant ainsi désormais un total de cinq niveaux d’amplification et « offrant l’avantage d’une audition améliorée à encore plus d’utilisateurs », selon la société coréenne.

L’efficacité de la nouvelle fonctionnalité Ambient Sound a été prouvée par un essai clinique entrepris par le Hearing Aid and Aging Research Laboratory de l’Université de l’Iowa. La recherche a conclu que le Galaxy Buds2 Pro « améliorait considérablement la perception de la parole chez les personnes ayant une perte auditive légère à modérée ». Un essai similaire mené par Samsung Medical Center a révélé que le Galaxy Buds2 Pro « pourrait être un outil efficace pour aider les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée à mieux communiquer dans un endroit calme », ​​déclare Samsung. Ces deux essais ont été menés en utilisant le nouveau niveau le plus élevé pour le son ambiant, qui est le niveau 5.

Avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez utiliser différents niveaux de son ambiant pour les oreillettes gauche et droite, afin que vous puissiez affiner le niveau d’amplification dont vous avez besoin en fonction de vos propres oreilles. Vous pouvez également personnaliser la gamme de tons de doux à clair sur cinq étapes différentes. Et grâce à Adapt Ambient Sound, vous pouvez obtenir un réglage automatique pour vos oreilles.

Si vous êtes intrigué par cette mise à jour qui arrivera bientôt et que vous souhaitez en savoir plus sur les Galaxy Buds2 Pro de Samsung, ne manquez pas notre examen approfondi des écouteurs.

