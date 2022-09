La mise à jour rumeur d’Apple Watch SE pourrait être l’Apple Watch la plus excitante pour 2022

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Équipé d’un moniteur d’oxygène sanguin, de la possibilité d’enregistrer un ECG à partir de votre poignet et de nombreuses options d’enregistrement d’exercices, le Apple Watch série 7 est déjà un traqueur de santé capable. Mais Apple pourrait élargir ses ambitions de bien-être en ajoutant un capteur de température à la série 8, selon Bloomberg et Le journal de Wall Street. Apple pourrait même préparer un Version Pro de l’Apple Watch Series 8 ainsi, avec un éventuel début à Événement du 7 septembre d’Apple.

Cependant, je suis beaucoup plus enthousiasmé par l’idée d’un nouveau Apple Watch SEqui Bloomberg dit pourrait arriver en 2022. L’appareil plus simple et moins cher d’Apple a tout ce que la plupart des gens veulent dans une smartwatch, du suivi des entraînements à l’activation des transactions Apple Pay et à l’affichage des alertes iPhone.

Les nouvelles fonctionnalités de bien-être d’Apple sont un pas en avant pour la surveillance de la santé des consommateurs et sont prometteuses. Il y a aussi beaucoup d’histoires indiquant la Apple Watch a aidé à sauver des vies. Mais le Apple Watch série 6 et série 7 fournissent déjà plus d’informations que je ne sais personnellement quoi en faire. Une série 8 avec encore plus de mesures de santé pourrait être trop complexe pour certaines personnes.

C’est pourquoi je suis plus intéressé à voir quelle est la prochaine option d’Apple plus conviviale pour les portefeuilles. L’Apple Watch SE actuelle a fait ses débuts en 2020, et il est temps de faire une mise à jour.

L’Apple Watch SE possède la plupart des meilleures fonctionnalités de la série 7

Les 399 $ Apple Watch série 7par rapport au SE à 279 $, regorge de fonctions de santé supplémentaires et d’autres améliorations, telles que des lectures d’oxygène dans le sang, la possibilité de prendre un électrocardiogramme (ECG ou ECG) à partir de votre poignet, un écran plus grand et une charge plus rapide.

Ces qualités font de la série 7 un suivi de la santé plus complet, un meilleur outil de communication et un suivi du sommeil plus utile. L’écran plus spacieux de la série 7 signifie qu’il peut contenir un clavier QWERTY complet pour répondre aux messages texte, et la charge plus rapide facilite le rechargement de votre montre après une nuit de suivi du sommeil.

La série 8 devrait suivre une trajectoire similaire et pourrait inclure un capteur de température cutanée pour la planification de la fertilité et potentiellement d’autres applications, selon Bloomberg et le Wall StreetJournal.

Ces avantages peuvent ne pas être nécessaires pour tout le monde, d’où l’attrait plus ciblé de la SE. Ceux qui veulent simplement fermer leurs anneaux d’activité et s’assurer qu’ils ne manquent pas de SMS lorsqu’ils sont loin de leur téléphone peuvent probablement s’en passer lectures d’oxygène dans le sang, un écran plus grand et une charge plus rapide. L’Apple Watch Series 7 et son prédécesseur se sentent ciblés vers ceux qui cherchent à surveiller de plus près leur bien-être, en particulier en ce qui concerne la santé cardiaque.

L’Apple Watch SE possède bon nombre des fonctionnalités de santé et de sécurité les plus importantes d’Apple, même si elle n’est pas aussi avancée que ses frères et sœurs plus chers. Bien que vous ne puissiez pas prendre un ECG de votre poignet en utilisant le SE, la montre moins chère d’Apple peut toujours fournir des notifications de fréquence cardiaque élevée et basse, remarquer des rythmes cardiaques irréguliers, détecter des chutes brutales et fournir un accès aux services d’urgence. Si vous achetez une montre pour un membre âgé de la famille susceptible de tomber, cela pourrait suffire.

Les mesures plus récentes telles que les lectures d’oxygène dans le sang ne sont pas toujours utiles. Bien qu’Apple dit mesures de l’Apple Watch application d’oxygène sanguin peut vous fournir des “aperçus de votre bien-être général”, je ne sais pas quoi faire de ces lectures. Étant donné que l’Apple Watch n’est pas destinée à des fins médicales, il n’est pas clair si je dois m’alarmer si mes lectures sont trop basses.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de potentiel. Lorsque la Série 6 a été dévoilée en 2020, Apple a annoncé son intention de travailler avec des chercheurs sur trois études de santé distinctes pour examiner comment les lectures d’oxygène dans le sang et d’autres mesures peuvent aider à gérer l’asthme et l’insuffisance cardiaque en plus de détecter des conditions respiratoires comme COVID-19. Mais pour l’instant, le lecteur d’oxygène sanguin des séries 6 et 7 ne semble pas nécessaire. De même, d’autres appareils portables tels que ceux de Garmin, Fitbit et Samsung offrent des lectures d’oxygène sanguin qui reposent sur le porteur qui doit les interpréter.

Bien que j’apprécie l’approche plus simple du SE en matière d’outils de santé, j’aimerais voir Apple ajouter au moins une fonctionnalité qui est actuellement exclusive aux modèles plus chers : un affichage permanent. Les nouvelles montres Apple à partir de la série 5 et des versions ultérieures (à l’exception de la SE) peuvent garder leurs écrans allumés même lorsque la montre est inactive. Cela rend l’Apple Watch meilleure dans son travail le plus élémentaire – donner l’heure.

Cela peut ne pas sembler énorme, mais j’apprécie de pouvoir regarder l’heure et la progression de mon activité sur une série 7 sans avoir besoin de bouger mon poignet ou de toucher la montre comme vous le faites sur la SE. Ce n’est pas aussi excitant ou significatif que les mises à jour liées à la santé à long terme, mais c’est pratique pour un usage quotidien, et j’espère le voir sur la prochaine Apple Watch SE.

L’Apple Watch a mûri, tout comme l’iPhone

L’Apple Watch a évolué au point où les mises à niveau annuelles ne sont pas toujours un grand pas en avant, tout comme l’iphone. L’Apple Watch Series 7, par exemple, ressemblait à une version plus raffinée de la Série 6. Mis à part les mesures d’oxygène dans le sang, la série 6 ne se sentait pas non plus si différente de la série 5.

Cela rend le cas des modèles moins chers comme l’Apple Watch SE d’autant plus convaincant, d’autant plus que les mises à jour de WatchOS apportent de nouvelles fonctionnalités aux anciens modèles. WatchOS 9qui sera lancé cet automne, apportera un suivi du sommeil plus détaillé, une nouvelle application pour enregistrer les médicaments, de nouveaux cadrans de montre et d’autres mises à jour pour l’Apple Watch Series 4 et les versions ultérieures.

La Apple Watch SE tient bon en termes de performances et se sent tout aussi réactif que le dernier modèle lors de l’exécution du même logiciel. Vous n’avez pas besoin de la version la plus chère ou la plus récente pour obtenir une expérience complète, c’est pourquoi Apple a conservé la série 3 dans sa gamme pendant si longtemps.

Mais le Apple Watch Series 3 ne prend pas en charge WatchOS 9 et est devenu difficile à mettre à jour car il n’a pas beaucoup de stockage interne. Dans cet esprit, il semble que les jours de l’Apple Watch Series 3 soient comptés, un analyste de prédiction Ming-Chi Kuo fait en mars. Cela rend également l’Apple Watch SE beaucoup plus importante car elle remplacera probablement la série 3 en tant qu’option Apple Watch la plus abordable.

Dans l’ensemble, la SE actuelle offre le juste milieu entre la série 3 et la série 7. Alors que les montres haut de gamme d’Apple sont devenues des appareils de suivi de la santé plus sophistiqués, la SE s’est de plus en plus sentie comme la meilleure option pour les utilisateurs quotidiens avec des budgets plus serrés. Maintenant que l’Apple Watch SE a presque deux ans, je suis prêt pour une nouvelle.