La mise à jour rapide de novembre stocke le portefeuille Charitable Trust de Cramer

La “réunion mensuelle” de novembre de l’Investing Club, jeudi, a fourni nos dernières réflexions sur chaque action du portefeuille Charitable Trust de Jim Cramer, y compris un examen approfondi des 10 sociétés que nous considérons actuellement comme nos principales participations. La désignation de participation principale a été décernée à des sociétés que nous considérons comme les meilleures dans leurs secteurs respectifs, celles qui génèrent des flux de trésorerie importants et maintiennent des bilans solides. Bien que cette liste évoluera inévitablement, nos 10 principales participations inaugurales sont : Apple (AAPL), Costco Wholesale (COST), Danaher (DHR), Alphabet (GOOGL), Honeywell Industries (HON), Johnson & Johnson (JNJ), Eli Lilly (LLY), Morgan Stanley (MS), Pioneer Natural Resources (PXD) et Starbucks (SBUX). Passons maintenant à un coup d’œil rapide sur les 22 autres actions du portefeuille : Advanced Micro Devices (AMD) – Nous pensons qu’il faut plus de patience avant de recommencer à acheter le fabricant de puces. Et nous reconnaissons, avec le recul, que nos achats de juin et septembre se sont avérés un peu en avance. Cependant, il convient de noter que le titre a grimpé d’environ 27 % au cours du mois dernier. Amazon (AMZN) – Le géant du commerce électronique n’a pas été à l’abri du ralentissement de la publicité et de la consommation, ce qui explique la baisse de plus de 40% du titre depuis le début de l’année. Certaines mises à pied ont déjà commencé dans certaines divisions, et nous pensons que la direction pourrait cibler davantage de réductions de dépenses après la période des Fêtes. Bausch Health Companies (BHC) – Alors que les actions de Bausch restent battues, l’action a connu une tendance à la hausse ces derniers mois à la suite d’une restructuration de la dette. Jeudi, il a bondi de plus de 9%, en raison de nouvelles directives de la Food and Drug Administration des États-Unis qui compliquent les efforts pour mettre sur le marché une version générique du médicament contre le syndrome du côlon irritable de la société, Xifaxan. Salesforce (CRM) – Les noms de logiciels axés sur la croissance comme Salesforce ont été délaissés toute l’année, mais nous ne voulons pas abandonner le stock ici, en particulier en connaissant les types de changements axés sur la marge que l’investisseur activiste Starboard Value LP veut à voir dans l’entreprise. Cisco Systems (CSCO) – Nous sommes très satisfaits des résultats trimestriels battus par Cisco mercredi, défiant le scepticisme de Wall Street envers le conglomérat des technologies de communication numérique. Le titre rebondit jeudi, en hausse de près de 4 %, et nous voyons encore plus de hausse. Il a également un rendement du dividende attractif, d’environ 3,3 %. Coterra Energy (CTRA) – Les restrictions du club nous ont empêchés d’ajouter à Coterra jeudi, malgré notre volonté de le faire. Nous pensons que le stock a été affecté par une récente mise à jour de la quantité de réserve de la société. Pour nous, il s’agit plus d’un problème de comptabilité à la suite de la fusion de l’an dernier que d’une source de préoccupation fondamentale. Les sociétés énergétiques Cimarex et Cabot se sont associées en 2021 pour former Coterra. Walt Disney (DIS) – Nous aimons toujours les franchises emblématiques de Disney, mais nous pensons que la direction n’a pas dirigé le navire de manière adéquate et qu’un changement au sommet serait probablement bien accueilli par la rue. Le bilan de la société doit être nettoyé et les grosses pertes de sa division de streaming pèsent sur le titre. Devon Energy (DVN) – Devon est l’un des meilleurs noms pétroliers et gaziers à posséder, et nous restons optimistes sur le secteur de l’énergie dans son ensemble. Nous attendons un peu plus de faiblesse de Devon avant de commencer à renforcer notre position. Estee Lauder (EL) – Le géant des cosmétiques a déclaré cette semaine qu’il avait accepté d’acheter la maison de couture Tom Ford dans le cadre d’un accord de 2,8 milliards de dollars, une décision que nous soutenons sans réserve. De plus, l’assouplissement éventuel par la Chine de sa politique zéro Covid devrait donner un coup de pouce significatif à Estee Lauder, qui dépend du pays pour environ 36 % de ses revenus totaux. Ford Motor (F) – Ford a eu du mal à trouver sa place, avec des résultats trimestriels récents incohérents. Cependant, sur une période d’environ deux ans, nous pensons que les investissements du constructeur automobile dans les véhicules électriques s’avéreront fructueux. À ce stade, nous sommes prêts à être patients pendant cette transition EV. Halliburton (HAL) – La direction a déclaré qu’un cycle de forage pluriannuel était en cours, stimulant la demande pour la société de services pétroliers. Nous croyons que cette histoire, et le marché pourrait également en parler. Au cours des trois derniers mois, Halliburton a été notre action la plus performante, avec une hausse d’environ 31 %. Humana (HUM) – Cette année, le marché a récompensé les actions défensives de la santé comme Humana, avec des actions en hausse de plus de 13% jusqu’à présent en 2022. Nous pensons qu’il pourrait y avoir plus d’avantages, car la société continue de se concentrer sur la promotion de haute- plans Medicare Advantage de qualité. Linde (LIN) – Nous continuons d’aimer la société de gaz industriels et sommes heureux d’y être restés fidèles malgré l’année en hausse et en baisse du titre. Les fondamentaux sont restés intacts. De plus, la décision de la société de poursuivre sa radiation de la Bourse de Francfort pour ne négocier qu’aux États-Unis profiterait davantage aux actionnaires comme nous. Meta Platforms (META) – Nous pensons que la nouvelle discipline de l’entreprise en matière de réduction des coûts finira par se répercuter sur le résultat net. Les dépenses et les revenus doivent s’aligner. Plus largement, le produit métaverse de l’entreprise n’est pas encore à la hauteur, mais nous pensons qu’il va s’améliorer. Microsoft (MSFT) – Nous avons coupé certains Microsoft lundi après le grand rallye des actions technologiques la semaine dernière, réservant un bénéfice considérable sur les actions que nous avons rachetées en 2017. L’espace informatique en nuage est encombré et il n’est pas trop tard pour verrouiller les gains . Nvidia (NVDA) – Semblable à son homologue semi-conducteur AMD, nous pensons qu’il est un peu trop tôt pour redevenir acheteurs d’actions Nvidia. Ceci malgré le fait que les résultats trimestriels de Nvidia mercredi étaient solides, tout bien considéré. Procter & Gamble (PG) – Les pressions sur les matières premières et les taux de fret ont nui à P & G cette année, mais nous pensons qu’un soulagement supplémentaire sur les deux fronts se profile à l’horizon. Le dollar américain, qui a également été une épine dans le pied de P & G, s’est également affaibli ces dernières semaines. Qualcomm (QCOM) – Nous avons réduit notre position le mois dernier et le titre a augmenté depuis lors. Avec le recul, nous aurions potentiellement dû acheter, et non vendre, des actions à l’époque. Cependant, Qualcomm est essentiellement un jeu chinois en ce moment, et nous surveillons notre exposition compte tenu des restrictions draconiennes actuelles de la Chine sur le Covid-19, qui pèsent lourdement sur la deuxième économie mondiale depuis près de trois ans. Constellation Brands (STZ) – Notre conviction que Constellation est un bon titre à posséder en période de ralentissement économique n’a pas changé, car les ventes de bière ont tendance à rester résilientes. Bien que nous soyons de grands fans du récent nettoyage de la gouvernance d’entreprise de l’entreprise, nous nous attendons à une pression de vente à court terme associée à ces efforts. TJX Companies (TJX) – Le détaillant hors prix a montré mercredi pourquoi nous avons investi dans l’entreprise fin août, réalisant des bénéfices meilleurs que prévu et augmentant ses perspectives de ventes aux États-Unis pour l’ensemble de l’année. La surabondance des stocks que connaissent les autres détaillants continue de profiter à TJX. Wells Fargo (WFC) – La banque est un grand bénéficiaire de la hausse des taux d’intérêt. Nous l’aimons pour le long terme, mais du point de vue de la gestion de portefeuille, nous pourrions envisager d’en réduire certains, si le titre remonte aux alentours de 50 $ par action. C’est parce que Wells Fargo est devenu notre position la plus importante en termes de pondération, à près de 5,4 %. Wynn Resorts (WYNN) – Nous avons été encouragés par la nouvelle selon laquelle le restaurateur milliardaire et aimant des casinos Tilman Fertitta a pris une participation importante dans Wynn au début du mois. Cela a donné un coup de pouce à court terme au titre, alors que les investisseurs attendent une reprise des activités de l’opérateur de casino en Chine . (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Jim Cramer Scott Mlyn | CNBC