La mise à jour OnePlus Nord CE apporte des améliorations à l’appareil photo et moins de surchauffe

OnePlus a récemment lancé (et publié par la suite) le smartphone Nord 2, mais peu de temps avant cela, le Nord CE a fait ses débuts en tant qu' »édition principale » du Nord original. Ce modèle n’a pas été oublié par l’entreprise après l’arrivée du Nord 2, et il reçoit maintenant une nouvelle mise à jour logicielle.

La nouvelle version du Nord CE est étiquetée OxygenOS 11.0.5.5, et elle apporte une « gestion optimisée du contrôle de la surchauffe », une stabilité globale améliorée, des correctifs pour les problèmes connus, ainsi que des améliorations de la clarté et de la stabilité de l’image de la caméra, une meilleure cohérence de la balance des blancs pour une meilleure uniformité d’image et une meilleure qualité d’image en mode Nightscape.

Ce n’est pas une liste énorme de choses, mais elles semblent toutes assez importantes. Comme d’habitude avec les mises à jour OnePlus, celle-ci sera également déployée de manière progressive, d’abord sur un petit nombre d’appareils, puis s’étendra davantage si aucun bogue n’est détecté. Cela signifie que vous devrez peut-être attendre quelques jours de plus jusqu’à ce que vous receviez la notification, mais la mise à jour est au moins en cours.

