La mise à jour OnePlus 9, 9 Pro 9R améliore la durée de vie de l’appareil photo et de la batterie

Les appareils photo OnePlus 9 et 9 Pro sont bons mais toujours parmi les meilleurs et peut-être même un peu décevants compte tenu de l’ensemble de la campagne marketing Hasselblad. La dernière mise à jour logicielle, cependant, vise à résoudre certains des problèmes rencontrés par les examinateurs avec les performances de la caméra.

Le journal des modifications indique que l’algorithme de réduction du bruit et l’effet de netteté ont été améliorés, ainsi que la mise au point et la luminosité pour les scènes d’intérieur. La précision de la balance des blancs a également été ajustée.

En plus des correctifs de la caméra, le logiciel améliore les performances du réseau et l’endurance de la batterie. L’expérience de charge et les améliorations de la stabilité du système sont également à portée de main, mais peu de détails ont été donnés sur ces deux.

Le nouveau OxygenOS 11.2.6.6 est maintenant distribué en Inde et les marchés européens et nord-américains suivront très bientôt.

La source