La mise à jour One UI Watch 4.5 de Samsung ajoute un ensemble de nouvelles fonctionnalités

La prochaine grande mise à jour de votre Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic a été annoncée par Samsung aujourd’hui et porte le nom de One UI Watch 4.5. La mise à jour atteindra les appareils Galaxy Watch 4 “bientôt”, probablement parallèlement au lancement de la Galaxy Watch 5, car une “prochaine série Galaxy Watch” devrait également la voir.

Alors quoi de neuf dans One UI Watch 4.5 ? Eh bien, pour commencer, cela fait passer la version Wear OS à Wear OS 3.5. C’est super. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, il y a des trucs.

Voici la liste :

Clavier avec une expérience de frappe complète : One UI Watch 4.5 ajoute une expérience de frappe complète qui devrait permettre à vos compétences de frappe de fonctionner vraiment, ou vous pouvez facilement basculer entre la dictée et la frappe (ou le balayage). Pour être honnête, en regardant les captures d’écran ci-dessous, il ne semble pas du tout facile de basculer, mais j’essaierai de réserver mon jugement pour le moment où je l’aurai réellement sous surveillance.

: One UI Watch 4.5 ajoute une expérience de frappe complète qui devrait permettre à vos compétences de frappe de fonctionner vraiment, ou vous pouvez facilement basculer entre la dictée et la frappe (ou le balayage). Pour être honnête, en regardant les captures d’écran ci-dessous, il ne semble pas du tout facile de basculer, mais j’essaierai de réserver mon jugement pour le moment où je l’aurai réellement sous surveillance. Prise en charge double SIM : Si vous avez une Watch 4 équipée de LTE, vous pourrez charger deux cartes SIM ou deux numéros de téléphone, puis basculer facilement au fur et à mesure que vous passerez des appels. Soigné.

: Si vous avez une Watch 4 équipée de LTE, vous pourrez charger deux cartes SIM ou deux numéros de téléphone, puis basculer facilement au fur et à mesure que vous passerez des appels. Soigné. Nouveaux cadrans de montre et liste de favoris : Il existe plusieurs nouveaux cadrans de montre dans la version 4.5 qui sont tous personnalisables, ainsi qu’une nouvelle liste de favoris qui enregistre les cadrans de montre que vous avez utilisés pour un accès rapide. Découvrez les nouveaux visages ci-dessous.

: Il existe plusieurs nouveaux cadrans de montre dans la version 4.5 qui sont tous personnalisables, ainsi qu’une nouvelle liste de favoris qui enregistre les cadrans de montre que vous avez utilisés pour un accès rapide. Découvrez les nouveaux visages ci-dessous. Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité: Dans le département d’accessibilité, vous pourrez ajuster l’affichage aux teintes préférées ou augmenter le contraste, réduire les effets de transparence et de flou, supprimer les animations et équilibrer les paramètres audio pour les casques Bluetooth. Enfin, vous pourrez régler la durée pendant laquelle les fonctions (comme le volume et les notifications) restent à l’écran.

Voici quelques images des nouveaux produits :

Pas si impressionné par cette liste? Ne vous inquiétez pas! Samsung dit qu’ils ont un tas de fonctionnalités supplémentaires à annoncer à l’approche du lancement. Le lancement de One UI Watch 4.5 est prévu pour le troisième trimestre de cette année, probablement parallèlement au lancement de la Galaxy Watch 5 et de la Galaxy Watch 5 Pro.

