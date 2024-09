La mise à jour One UI 6.1.1 arrive sur les Galaxy S22, Fold4, Flip4 et Tab S8

Samsung a commencé à déployer la mise à jour de One UI 6.1.1 pour les séries Galaxy S23, Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 lundi, et aujourd’hui, la société propose la mise à jour sur les prédécesseurs de ces appareils ainsi que sur certaines tablettes.

Nous parlons de la famille Galaxy S22, des modèles Fold4, Flip4 et Galaxy Tab S8. Comme d’habitude avec ce genre de mises à jour, le déploiement commence en Corée du Sud, pays d’origine de Samsung.

Pour la famille Galaxy S22, la version logicielle est la S90xNKSU5EXH7 avec une taille de téléchargement de plus de 2,8 Go. Le Galaxy Z Flip4 reçoit la version F721NKSU4GXH7, tandis que le Fold4 a la F936NKSU4GXH7. Le firmware de la Tab S8 est X700XXU8CXHB, celui du S8+ est X800XXU8CXHB et celui du S8 Ultra est X900XXU8CXHB.

La mise à jour apporte également le niveau de correctif de sécurité de septembre 2024 à tous ces appareils. La mise à jour One UI 6.1.1 contient surtout les fonctionnalités d’IA qui ont fait leurs débuts sur le Galaxy Z Fold6 et le Galaxy Z Flip6.

Maintenant que le déploiement a commencé, attendez-vous à ce qu’il se propage rapidement à travers le monde dans les prochains jours.

Source 1 | Source 2 | Source 3