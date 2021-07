La mise à jour One UI 4 et Android 12 bêta du Galaxy S21 est-elle taquinée?

Une fois que Google sortira Android 12 de la version bêta et le rendra stable dans quelques semaines, nous nous attendons à ce que les deux premiers fabricants en lancent leurs propres versions d’ici peu. Dans le passé, OnePlus a été l’un des premiers à sortir de nouvelles versions d’Android sur tous leurs téléphones les plus récents, mais Samsung a alors tendance à lancer une version bêta pour ses meilleurs appareils à grande échelle. Bien que nous ne connaissions pas les plans de OnePlus cette année, Samsung commence à annoncer les leurs.

Sur l’un des forums communautaires de Samsung, un gestionnaire de communauté a apparemment publié un teaser supprimé depuis pour la version bêta de Samsung One UI 4 et Android 12 qui arrive bientôt. C’est vraiment tout ce qu’il révèle, sans date indiquée, mais c’est quand même remarquable. Encore une fois, le message a été supprimé pour le moment.

Le timing de cette nouvelle correspond à la sortie de la première version bêta de One UI 3 et Android 11 l’année dernière pour le Galaxy S20. Samsung l’a annoncé pour la première fois début août, juste avant la sortie d’Android 11 de Google. La version bêta initiale était réservée aux développeurs, une version bêta plus large et plus publique s’ouvrant en octobre. Nous ne savons pas si Samsung suivra ou non le même calendrier, mais cela semble probable. Samsung voudra faire de nombreux tests d’Android 12 et de sa nouvelle interface utilisateur One avant de laisser les masses s’y mettre.

Les nouvelles versions One UI de Samsung sont toujours une nouvelle expérience amusante à découvrir. Samsung a tendance à ajouter un certain nombre de modifications de fonctionnalités et d’ajustements de l’interface utilisateur qui adoptent souvent certaines des nouvelles idées Android de Google uniquement avec leur propre touche. One UI 4, en supposant qu’il atteigne la récolte actuelle de téléphones Samsung avant la fin de l’année, sera un événement à surveiller.