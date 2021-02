La mise à jour One UI 3.1 du Samsung Galaxy S20 FE 5G est à nouveau déployée

Samsung a publié la mise à jour One UI 3.1 pour le Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B) dans plus d’une douzaine de pays européens la semaine dernière, mais le déploiement a été interrompu peu de temps après. Samsung n’a pas publié de déclaration officielle révélant les raisons du retrait de la mise à jour, mais la bonne nouvelle est qu’il a maintenant repris le déploiement de One UI 3.1 pour S20 FE 5G.

La mise à jour nécessite un téléchargement de plus de 1,7 Go et porte le même numéro de version qu’avant – G781BXXU2CUB5. Il est semé en Europe au moment de la rédaction de cet article et si vous ne l’avez pas encore reçu sur votre appareil, vous pouvez le vérifier manuellement en accédant au Réglages > Mise à jour logicielle menu de votre téléphone.

La mise à jour One UI 3.1 pour le Galaxy S20 FE 5G est livrée avec le correctif de sécurité Android de février 2021 et de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Samsung n’a pas encore publié One UI 3.1 pour le S20 FE 4G, mais il ne devrait pas tarder à démarrer le déploiement.

