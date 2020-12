Samsung a publié la semaine dernière une mise à jour stable One UI 3.0 basée sur Android 11 pour le Galaxy S20 FE en Russie. Maintenant, il a étendu le déploiement dans plus d’une douzaine de pays sur différents continents pour les variantes 4G et 5G.

Les nouvelles versions des modèles 4G et 5G ont respectivement la version de firmware G780FXXU1BTL1 et G781BXXU1BTL. La mise à jour est en cours de déploiement et devrait bientôt atteindre votre unité. Mais si vous ne pouvez pas attendre que la notification de mise à jour apparaisse sur votre appareil, vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en vous dirigeant vers Réglages > Mise à jour logicielle menu sur votre téléphone.

Si vous n’obtenez toujours pas d’OTA, vous pouvez vous rendre sur le lien source ci-dessous pour télécharger le package correspondant et mettre à niveau votre appareil manuellement.

