La mise à jour Nvidia GeForce Now apporte 1440p à 120fps à Chrome, Edge

La dernière mise à jour de Nvidia pour son GeForce maintenant service de jeu en nuage rend un peu plus facile pour tous les Chromebookers d’accélérer votre jeu tout en augmentant votre charge de travail lorsque vous retournez à l’école. La prise en charge croissante de la société pour (jusqu’à) 1440p à 120 ips dans les navigateurs Chrome et Edge.

Il existe de nombreux problèmes potentiels qui pourraient vous empêcher d’obtenir ce niveau de performance. En plus de payer un supplément pour l’abonnement RTX 3080 nécessaire (au moins 16,67 $ par mois), vous devez être en mesure de répondre de manière cohérente aux exigences du réseau en matière de bande passante et de latence pour obtenir des fréquences d’images et une résolution plus élevées. Ce dernier peut être particulièrement incertain sur un réseau universitaire encombré et géré par informatique, même si vous avez la chance d’avoir un accès illimité à des sites comme play.geforcenow.com.

Si vous utilisez bas de gamme Chromebook composants trouvés dans les modèles économiques populaires, ils peuvent ne pas être en mesure de gérer le niveau de performance le plus élevé, et il est encore plus probable que vous ayez un écran 1080p. (Vous pouvez toujours configurer les paramètres pour une fréquence d’images plus rapide à des résolutions inférieures.) Et vous ne pouvez toujours pas l’obtenir sur un iPhone ou iPadpuisque iOS et iPadOS n’exécutent que GeForce Now via Safari, bien qu’il soit disponible sur Windows et MacOS via l’application depuis un certain temps.

Parallèlement aux nouvelles 1440p/120fps, Nvidia a annoncé ses ajouts hebdomadaires à sa liste de jeux pris en charge par GeForce Now :