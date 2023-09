La mise à jour Nothing Phone 2 inclut un nouveau widget Compass

Rien ne pousse une nouvelle mise à jour pour Rien de téléphone 2 propriétaires, cette fois pas entièrement centré sur l’amélioration de l’expérience de la caméra.

Nous attendons toujours un article de blog de Nothing, mais au moins un utilisateur utilise déjà cette mise à jour, qui semble avoir non seulement de nouvelles fonctionnalités, mais également des corrections de bugs et des améliorations générales du système. À l’intérieur, les propriétaires trouveront un nouveau widget de boussole sophistiqué, une prise en charge des glyphes pour Zomato (les utilisateurs indiens vont adorer), ainsi qu’une nouvelle interface utilisateur lorsque l’appareil est en mode poche.

Pour les corrections de bugs et les améliorations générales, le journal des modifications répertorie une résolution accrue lors de l’enregistrement d’écran, un retour haptique amélioré, une meilleure stabilité NFC, un ajustement de la vitesse d’affichage du clavier et des corrections de bugs « mineurs ». Rien de très précis là-bas.

Nous demandons à tous les propriétaires de Nothing Phone 2 de garder les yeux ouverts sur cette nouvelle mise à jour qui devrait bientôt arriver sur les appareils.

