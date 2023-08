La mise à jour Nothing Phone (2) apporte d’importantes améliorations à l’appareil photo

Rien n’a publié aujourd’hui une mise à jour importante du smartphone Phone (2) de la société. La mise à jour se concentre principalement sur les améliorations de la caméra, avec quelques autres changements de qualité de vie ajoutés pour faire bonne mesure.

La première est la liste plus générale des améliorations sur toutes les caméras :



Amélioration de la clarté des visages dans les environnements intérieurs

Niveaux de surbrillance optimisés dans les environnements à faible luminosité

Ajout d’un [sic] Élément d’interface utilisateur pour montrer quand le HDR est actif

Exposition optimisée des hautes lumières lors de la prise de vue en HDR

Réduction des tons ternes lors de la prise de vue en HDR

Résolution du problème d’effet de halo en mode Portrait lors de la prise de vue en HDR

Vient ensuite la liste des améliorations spécifiques à la caméra arrière :



Clarté photo améliorée en mode 50 MP

Stabilité et contraste optimisés lors de l’enregistrement de vidéos sur la caméra arrière

Qualité photo améliorée dans des conditions de faible luminosité

Amélioration du contraste et de l’effet bokeh lors de la prise de vue en mode portrait

Optimisation de la clarté des visages lors de la prise de vue en mode Portrait

Vitesse de traitement HDR plus rapide

Ensuite, les améliorations apportées à la caméra frontale :



Clarté des photos améliorée

Qualité améliorée dans les environnements à faible luminosité

Vitesse de traitement HDR plus rapide

La mise à jour ajoute également quelques nouvelles fonctionnalités à l’appareil :



Fonction qui peut fermer les applications lorsque l’appareil atteint sa limite de température

Amélioration du visuel de batterie déchargée lorsque l’appareil est éteint

Ajout de différentes icônes pour chacun des produits audio Nothing au contrôle du volume

Mise à jour du correctif de sécurité de Google en juillet

Et enfin, quelques améliorations globales et corrections de bugs :



Force de retour haptique retravaillée lors de la frappe

Amélioration de la réactivité de l’écran tactile dans certaines conditions

Amélioration de la fiabilité du réseau pour plusieurs opérateurs mondiaux

Amélioration des performances de certains jeux lorsqu’ils sont joués en HDR

Amélioration de la stabilité du système

Problèmes modifiés avec Dirac Audio

Résolution d’un problème affectant le fonctionnement de Google Wallet dans les applications clonées

Correction d’un problème qui faisait que le « double appui pour se réveiller » ne répondait pas parfois

Résolution d’un problème qui empêchait parfois la vignette Bluetooth Quick Settings de répondre

Autres corrections de bugs généraux

La mise à jour est maintenant déployée sur toutes les unités Nothing Phone (2) dans le monde.

Nothing a également annoncé que la mise à jour Nothing OS 2.0 pour le Nothing Phone (1) sera publiée la semaine prochaine.

Source 1 • Source 2