La mise à jour Nothing Phone (1) apporte une luminosité maximale accrue, la prise en charge 5G sur Jio

Rien ne prend peut-être son temps pour amener Android 13 sur son téléphone (1), mais la société ne peut pas être accusée de ne pas publier de nombreuses petites mises à jour sur l’appareil entre-temps. Aujourd’hui, le dernier est sorti, et il est étiqueté Nothing OS 1.1.6.

Cela apporte la prise en charge de l’AR Core de Google, ainsi que de la 5G sur Jio en Inde. Pour l’appareil photo, la mise à jour promet des vidéos plus nettes avec une stabilité améliorée et un indicateur lumineux d’enregistrement toujours allumé par défaut. L’expérience Launcher devrait être plus fluide, l’état de la batterie affiché est plus précis et l’effet sonore NFC a été mis à jour.

La luminosité maximale lors de l’affichage du contenu HDR a été augmentée, mais on ne sait pas à quel niveau. En août, il y avait une controverse concernant la luminosité maximale du panneau, qui était annoncée à 1 200 nits mais qui n’a jamais atteint ce pic.

Rien ne précisait alors que le matériel en était capable, mais au service d’une “expérience utilisateur équilibrée concernant la chaleur et la consommation de la batterie”, il était plafonné dans le logiciel à 700 nits. Il semble que ce plafond ait été entièrement supprimé avec la dernière mise à jour, ou du moins quelque peu augmenté.

Enfin, il y a quelques améliorations liées à Glyph : une animation Flip to Glyph mise à jour et “plus réactive”, ainsi que le voyant de charge Glyph étant désormais “synchronisé avec l’effet sonore”. Naturellement, les “corrections de bogues générales” habituelles sans nom sont également mentionnées.

La mise à jour peut se dérouler par étapes, comme c’est généralement le cas, ce qui signifie qu’il faudra peut-être quelques jours pour qu’elle soit diffusée à toutes les unités dans la nature. C’est un téléchargement de 62 Mo lorsque vous l’obtenez.

La source