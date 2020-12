Xiaomi avait déployé sa première version bêta stable d’Android 11 pour le Mi 10 Pro en septembre à un très petit groupe de premiers testeurs. D’autres utilisateurs du Mi 10 Pro attendent depuis avec impatience d’obtenir les nouvelles fonctionnalités d’Android 11 sur leurs smartphones. Cette attente est maintenant terminée, car Xiaomi a maintenant commencé à déployer la mise à jour stable Android 11 du Mi 10 Pro avec MIUI 12 dans le monde entier à partir d’aujourd’hui.

Le changement le plus notable par rapport à la « bêta stable » que Xiaomi avait annoncée en septembre est l’inclusion du correctif de sécurité d’octobre 2020. La mise à jour est fournie avec la version du micrologiciel V12.2.1.0.RJAMIXM et sera déployée par lots, certains utilisateurs recevant la mise à jour initialement, le déploiement s’étendant progressivement à d’autres utilisateurs, a déclaré Xiaomi. Le fichier de téléchargement pour la mise à jour stable d’Android 11 a une taille de 2,8 Go et, en plus du ZIP de récupération normal, Xiaomi a également rendu public le package de micrologiciel flashable Fastboot. Voici le journal des modifications de la mise à jour stable d’Android 11 pour le Mi 10 Pro:

Système

MIUI stable basé sur Android 11

Mise à jour du correctif de sécurité Android jusqu’en octobre 2020

Augmentation de la sécurité du système

Caméra

Nouveau: nouvelle fonctionnalité AI Moonscape

Nouveau: nouveaux modèles pour les vlogs

Nouveau: les vlogs peuvent désormais être enregistrés en tant que brouillons

Optimisation: de nouveaux modèles et préréglages de vlog seront désormais disponibles pour téléchargement depuis le cloud

Xiaomi avait annoncé le mois dernier la mise à jour stable MIUI 12 basée sur Android 11 sur les smartphones Mi 10 et Redmi K30 5G. Le Mi 10 était livré avec le numéro de version V12.2.1.0.RJBMIXM et la mise à jour Redmi K30 5G était le numéro de version V12.1.1.0.RGICNXM.