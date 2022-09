La plus grande mise à jour d’Ethereum vient d’entrer en vigueur, dans ce que les experts de l’industrie appellent un changeur de jeu pour l’ensemble du secteur de la cryptographie. Jusqu’à présent, tous les signes suggèrent que la soi-disant fusion – qui est conçue pour réduire la consommation d’énergie de la crypto-monnaie de plus de 99% – a été un succès.

La refonte du réseau Ethereum modifie fondamentalement la manière dont la blockchain sécurise son réseau et vérifie les transactions. La plupart de ces changements se produisent sous le capot et la caractéristique d’une mise à niveau réussie est que l’utilisateur final ne ressent aucune différence dans les heures et les jours à venir.

Les crypto-monnaies telles que l’ethereum et le bitcoin sont souvent critiquées pour le processus d’extraction visant à générer de nouvelles pièces. Avant la fusion, les deux blockchains avaient leur propre vaste réseau de mineurs partout sur la planète exécutant des ordinateurs hautement spécialisés qui écrasaient des équations mathématiques afin de valider les transactions. C’est ce qu’on appelle la preuve de travail, cela consomme beaucoup d’énergie et c’est l’une des principales cibles de critiques de l’industrie.

Mais avec la mise à niveau, Ethereum a migré vers un système appelé preuve de participation, qui remplace les mineurs par des validateurs. Au lieu de gérer de grandes banques d’ordinateurs, les validateurs exploitent leur cache d’éther existant comme moyen de vérifier les transactions et de créer de nouveaux jetons. Cela nécessite beaucoup moins d’énergie que l’exploitation minière et les experts disent que cela rendra le protocole à la fois plus sûr et plus durable.

Ether se négocie à environ 1 610 $, en baisse de plus de 1,5 % au cours des dernières 24 heures.

Neuf équipes et plus de 100 développeurs ont travaillé sur la fusion pendant des années. Dans les heures à venir, ce réseau décentralisé de programmeurs répartis sur toute la planète surveillera le déploiement et, si nécessaire, déboguera le plus rapidement possible.

Danny Ryan, un développeur principal basé à Denver qui travaille sur la fusion depuis cinq ans, a déclaré à CNBC qu’il surveillerait toute irrégularité via des systèmes de surveillance automatisés et manuels. Si des problèmes surviennent, l’équipe correspondante déboguera et publiera un correctif pour les utilisateurs, mais Ryan dit qu’ils sont assez confiants pour la fusion compte tenu de tous les essais réussis au cours des derniers mois.

“Il pourrait y avoir une sorte de petit incendie qui s’éteindrait très rapidement”, a déclaré Ryan. “Mais le réseau dans son ensemble – en raison de la redondance entre tous ces différents logiciels – sera très probablement stable et en bon état.”