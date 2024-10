La mise à jour massive de productivité de Frame.io est désormais disponible pour tout le monde

La dernière version de Frame.io, la plateforme de révision et de collaboration d’Adobe pour la vidéo et la photographie, est disponible aujourd’hui, ce qui facilite la gestion de projets créatifs tentaculaires dans une seule application. Disponible pour tous les utilisateurs sur le Web, iPhone et iPad, Frame.io V4 est la plus grande mise à jour à la plate-forme depuis son lancement en 2015, selon Adobe, et ajoute de nouvelles fonctionnalités de balisage et de collaboration qui la font ressembler davantage à un outil de gestion de flux de travail, tel que Trello et Asana.

Il inclut le modèle de balisage « métadonnées » qui a été introduit en version bêta plus tôt cette année, qui permet aux utilisateurs d’attribuer des balises personnalisées telles que le type de média, le destinataire, la date d’échéance, la plate-forme de médias sociaux, etc. à leurs fichiers, ce qui les rend plus faciles à gérer et à examiner. . Les projets peuvent également être divisés en nouveaux dossiers « Collections » qui se mettent automatiquement à jour pour refléter toutes les modifications ou commentaires apportés au travail, créant ainsi un processus de collaboration plus fluide pour les équipes ou plusieurs utilisateurs.

Voici à quoi ressemblent certaines des nouvelles fonctionnalités de collections et de balisage dans Frame.io V4. Image : Adobe

Adobe affirme que la V4 révise chaque partie de Frame.io pour le rendre « plus rapide, plus performant et plus intuitif ». Par exemple, le lecteur de streaming des plateformes a été mis à jour pour minimiser la mise en mémoire tampon et les interruptions, et offre des fonctionnalités de « survol précis à l’image et de prévisualisation haute résolution » pour améliorer la clarté des images.

Les fonctionnalités Camera to Cloud (C2C) de Frame.io ont été mises à jour pour prendre en charge l’intégration directe avec Adobe Lightroom. Toutes les images téléchargées via C2C sur Frame.io peuvent désormais être automatiquement transférées vers le compte Lightroom connecté d’un utilisateur, ce qui permet de les examiner et de les sélectionner pour les éditer en temps réel sans télécharger les images sur plusieurs plateformes.

L’écosystème d’appareils C2C de Frame.io a également été étendu pour prendre en charge les intégrations avec Canon, Nikon et Leica. Ceux-ci rejoignent la prise en charge existante de Frame.io pour des marques telles que Fujifilm, Panasonic et RED, ce qui signifie que la plate-forme peut désormais s’intégrer directement à la plupart des principaux fournisseurs d’appareils photo du marché.

