La mise à jour massive de Google Pixel apporte des fonctionnalités de sécurité, des vidéos macro, des fonds d’écran cinématographiques et plus encore

Une nouvelle mise à jour pour les téléphones Google Pixel, comme le Pixel 7A récemment publié, est en baisse aujourd’hui et apporte de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de partage d’urgence, ainsi que d’autres façons de personnaliser votre appareil, a déclaré la société dans un article de blog mardi.

L’assistant Google peut désormais partager votre statut dans des situations d’urgence, tout en utilisant votre voix. Cela donne aux personnes de votre liste de contacts d’urgence une notification de votre sécurité. La détection d’accident de voiture bénéficiera également d’une extension de fonctionnalité, partageant votre position en temps réel et le statut de vos appels.

Google apporte plus que de simples fonctionnalités de sécurité à cette mise à jour. Le géant de la recherche offre aux gens plus d’options lors de la prise de vidéo, comme le mode Macro Focus. Cela vous permettra de capturer des vidéos en gros plan très détaillées avec l’objectif macro du Pixel 7 Pro.

Sur le plan de la personnalisation, les appareils Pixel de Google recevront les deux fonds d’écran emoji, vous permettant de mélanger et d’associer plus de 4 000 emojis avec différents motifs et couleurs pour créer des fonds d’écran animés uniques. Cinematic Wallpapers utilisera l’IA pour transformer les fonds d’écran 2D en « scènes 3D dynamiques ». Ces deux fonctionnalités ont été annoncées à E/S Google le mois dernier.

La gamme d’appareils Pixel de Google a gagné en popularité depuis le lancement du Pixel 6 en 2021. Le Pixel 6 vendu plus que les Pixels 4 et 5 combinés, selon Google. Étant donné que le Pixel 7 n’est sur le marché que depuis huit mois, Google n’a pas encore donné de chiffres de vente actuels. Mais le PDG Sundar Pichai a déclaré que le Pixel 7 avait le semaine la plus vendue pour un smartphone Pixel à ce jourGoogle aurait demandé à ses fournisseurs de fabriquer 8 millions d’unités pour son lancement en octobre de l’année dernière. Google a également lancé la Pixel Watch pour offrir aux propriétaires d’Android plus d’options de smartwatch et entrera dans la course aux téléphones pliables plus tard ce mois-ci avec le Pixel Fold.

Pourtant, Android est tombé à la deuxième place face à l’iPhone aux États-Unis pour la première fois en plus d’une décennie. Il appartiendra à Google et à ses partenaires matériels de faire d’Android une plate-forme convaincante pour inciter un public plus jeune à commencer à regarder au-delà des iPhones.

D’autres fonctionnalités du téléphone Pixel arrivent dans plus de territoires, notamment le contrôle multi-appareils pour les appareils domestiques intelligents et la charge adaptative, qui vise à augmenter la durée de vie de la batterie de votre Pixel. Magic Compose, qui utilise l’IA pour suggérer des réponses aux messages texte, sera également accessible à davantage d’utilisateurs dans le monde.

La Pixel Watch bénéficie également de nouvelles fonctionnalités, notamment la pause automatique, qui interrompt automatiquement vos entraînements lorsque vous arrêtez de courir, de marcher ou de faire du vélo et le suivi nocturne de l’oxygène dans le sang. Il vous avertira également si votre fréquence cardiaque devient trop élevée ou trop basse.