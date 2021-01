LG dit au revoir à 2020 avec brio, publiant une nouvelle mise à jour logicielle pour l’aile qui apporte de belles améliorations à l’expérience utilisateur. Tout d’abord, après avoir installé le nouveau logiciel, vous pourrez facilement déplacer une application entre les deux écrans en la faisant glisser avec trois doigts.

De plus, les noms des applications, des widgets et des dossiers sont maintenant affichés sur le deuxième écran d’accueil, l’application de l’appareil photo prend en charge la numérisation des codes QR, un nouvel écran apparaît si vous ignorez le menu Wi-Fi dans l’assistant de configuration, l’icône 5G est maintenant blanc au lieu de gris, et vous obtenez également une sélection de papier peint étendue. Enfin, les commandes multimédias seront affichées sur le deuxième écran.

La nouvelle version est F100VM10d, au moins pour les unités Verizon LG Wing (les informations ci-dessus sur le journal des modifications proviennent de ce transporteur spécifique). Après l’avoir installé, vous aurez également le niveau de correctif de sécurité de novembre 2020. Nous supposons que, comme d’habitude, le déploiement est effectué, donc cela peut prendre un certain temps pour toutes les unités là-bas pour obtenir la nouvelle mise à jour. De toute évidence, Verizon semble être le premier transporteur à le publier, mais d’autres devraient suivre – ainsi que, espérons-le, des unités déverrouillées à travers le monde.

La source