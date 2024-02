La mise à jour iOS 17.4 d’Apple offre un nouvel aperçu de la durée de vie de la batterie de votre iPhone

Apple à venir iOS 17.4 La mise à jour vous donnera un accès plus facile aux informations sur la façon dont vous utilisez votre batterie sur le meilleurs iPhone – et quand vous pouvez vous attendre à ce qu’il commence à ressentir les effets d’une surutilisation.

Lorsque iOS 17.4 sera disponible sur tous les modèles d’iPhone, les utilisateurs trouveront une mesure de nombre de cycles dans le menu Battery Health d’Apple. Le nombre de cycles fait référence au nombre de fois où l’iPhone a utilisé la capacité de sa batterie. Plus l’iPhone traverse de cycles, plus il est probable qu’il commence à perdre de sa capacité.

Apple a dévoilé sa mesure Cycle Count à l’automne, ainsi que des informations sur la date de fabrication et de première utilisation de l’iPhone. Cependant, Apple a partagé ces informations sur la page iOS Général > À propos des paramètres. Dans iOS 17.4, Apple a déplacé toutes ces informations vers la page État de la batterie pour permettre aux utilisateurs de voir plus facilement toutes les données de leur batterie.

Le nombre de cycles est une mesure étonnamment importante. Comme un iPhone est confronté à davantage de cycles, son capacité de la batterie commence à décliner. Pommes iPhone15 les modèles sont capables de conserver 80 pour cent de leur capacité après 1 000 cycles. Les modèles plus anciens, y compris le iPhone14 et plus anciens, atteignent la capacité de 80 % après seulement 500 cycles.

Mais comme pour tout ce qui concerne les batteries, les cycles, leur impact et la manière dont Apple les mesure doivent être bien compris.

Les mesures d’Apple sont basées sur ce que l’entreprise considère comme des conditions idéales, notamment l’utilisation de l’iPhone dans une plage de températures allant de 62 degrés Fahrenheit à 72 degrés Fahrenheit. De plus, les batteries Apple fonctionnent mieux lorsqu’elles ne sont pas chargées en plein soleil ou pendant des périodes prolongées à des températures supérieures à 95 degrés Fahrenheit. Lorsque l’iPhone est stocké pendant une période plus longue sans utilisation, Apple recommande de le stocker avec une charge de batterie de 50 %.

Bien sûr, le propriétaire moyen d’un iPhone ne répond pas toujours à ces critères dans son utilisation quotidienne de l’iPhone. Il est donc possible que s’ils n’utilisent pas leur iPhone dans des conditions idéales, le nombre de cycles nécessaires pour réduire la capacité de la batterie soit inférieur.

Quoi qu’il en soit, les batteries d’iPhone d’Apple suscitent depuis longtemps un intérêt, les propriétaires essayant de se frayer un chemin vers une durée de vie plus longue et une capacité de batterie étendue. Pour sa part, Apple a déclaré que ses iPhones utilisaient à la fois des fonctionnalités matérielles et logicielles pour prolonger la durée de vie et la capacité de la batterie.

Le iPhone 15 Pro Max (14 heures et 2 minutes) et iPhone 15 Plus (14:14) les deux font notre liste des meilleure autonomie de batterie de téléphone sur la base de nos tests, bien qu’ils aient été récemment surpassés par les téléphones Android équipés de Snapdragon 8 Gen 3 comme le OnePlus 12, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultraqui ont tous duré plus de 16 heures.

Mais si quelque chose est clair, c’est que le comportement de l’utilisateur peut souvent dicter la durée de vie de la batterie. Il n’est donc peut-être pas surprenant que les utilisateurs espèrent que les rumeurs sur le Gamme iPhone 16 avec des batteries plus grosses sont vrais.

Apple teste actuellement iOS 17.4 en version bêta. Il sera disponible pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir.