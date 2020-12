La série iPhone 12 est compatible avec les appels vidéo 1080p dans FaceTime. Comme d’habitude, Apple prend également bien soin de ses anciens appareils, de sorte que la mise à jour iOS 14.2 a ajouté discrètement la prise en charge de 1080p pour les modèles plus anciens.

La génération 2017 (iPhone 8, 8 Plus et X) et les versions ultérieures ont été mises à jour, y compris le budget iPhone SE (2020). Auparavant, ils étaient plafonnés à 720p pour les appels vidéo.

Cela ne les met pas tout à fait sur un pied d’égalité avec la série 12, qui peut également faire du 1080p sur 5G – soit Apple ne pense pas que la 4G soit assez rapide pour diffuser FullHD, soit c’est un peu une différenciation des produits.

Quoi qu’il en soit, notez que les anciens iPhones ont des caméras frontales 7MP alors que la plupart des modèles plus récents ont des caméras 12MP (tous sauf le nouveau SE, vraiment). Cela affectera la qualité de l’image que vous voyez, mais 1080p devrait toujours être un gros coup de pouce par rapport à 720p.

