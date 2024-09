La mise à jour gratuite de Sea of ​​Stars « Dawn of Equinox » sera lancée le 12 novembre, ajoutant une coopération locale et des améliorations

Sabotage Studio a annoncé Mer d’étoiles mise à jour gratuite « Dawn of Equinox », qui ajoute un jeu coopératif local, des raffinements et d’autres améliorations de la qualité de vie. Il sera lancé le 12 novembre.

Obtenez les détails ci-dessous.

À propos Après une année de soutien incroyable de la part du Mer d’étoiles communauté, « Dawn of Equinox » est le cadeau de Sabotage Studio pour remercier plus de cinq millions de joueurs pour leur amour indéfectible pour Mer d’étoiles. « Dawn of Equinox » inclut certaines des fonctionnalités et améliorations les plus demandées, basées sur les commentaires des joueurs. La mise à jour représente la vision pleinement réalisée de Sabotage Studio pour Mer d’étoiles‘aventure spectaculaire. Principales fonctionnalités Tout nouveau jeu coopératif local – Mer d’étoilesL’histoire sera jouable dans son intégralité par jusqu’à trois joueurs, avec des alliés parcourant le monde ensemble et maîtrisant un nouveau mécanisme de combat Cooperative Timed Hits.

– Mer d’étoilesL’histoire sera jouable dans son intégralité par jusqu’à trois joueurs, avec des alliés parcourant le monde ensemble et maîtrisant un nouveau mécanisme de combat Cooperative Timed Hits. Combattre 2.0 – L’ajout de Mystery Locks apporte une nouvelle boucle de jeu révélant les moyens de briser les sorts des ennemis à chaque fois qu’un nouveau type est rencontré au combat. En plus des fonctions « Révéler » ajoutées à certaines compétences spéciales des acteurs jouables, les points de combo restent désormais après la bataille, offrant de nouvelles façons d’ouvrir certaines rencontres, ou de tester différents types de dégâts sur les ennemis pour révéler leurs verrous. Une passe d’équilibrage complète a également été réalisée pour refléter à la fois ces nouveaux changements et les commentaires des joueurs depuis le lancement.

– L’ajout de Mystery Locks apporte une nouvelle boucle de jeu révélant les moyens de briser les sorts des ennemis à chaque fois qu’un nouveau type est rencontré au combat. En plus des fonctions « Révéler » ajoutées à certaines compétences spéciales des acteurs jouables, les points de combo restent désormais après la bataille, offrant de nouvelles façons d’ouvrir certaines rencontres, ou de tester différents types de dégâts sur les ennemis pour révéler leurs verrous. Une passe d’équilibrage complète a également été réalisée pour refléter à la fois ces nouveaux changements et les commentaires des joueurs depuis le lancement. Un prologue remanié – En mettant en œuvre le combat pour les versions jeunes de nos héros, le flux mis à jour supprime la structure de flashback qui commençait dans leur enfance, incluant directement l’action dans le prologue.

– En mettant en œuvre le combat pour les versions jeunes de nos héros, le flux mis à jour supprime la structure de flashback qui commençait dans leur enfance, incluant directement l’action dans le prologue. Scène cinématique bonus – Une toute nouvelle cinématique a été ajoutée pour accentuer un moment charnière de l’aventure originale, appelée « Paths on Water ».

– Une toute nouvelle cinématique a été ajoutée pour accentuer un moment charnière de l’aventure originale, appelée « Paths on Water ». Une relique du mode Speedrunner – Ce nouvel élément active une gamme de fonctionnalités utiles pour ceux qui cherchent à établir un nouveau record personnel ou un nouveau record du monde.

– Ce nouvel élément active une gamme de fonctionnalités utiles pour ceux qui cherchent à établir un nouveau record personnel ou un nouveau record du monde. Préréglages de difficulté – Trois options de difficulté sont désormais disponibles lors du démarrage d’un nouveau jeu, qui sont des préréglages utilisant les reliques du jeu. De nouvelles reliques ont également été ajoutées, à la fois pour la qualité de vie et les ajustements de difficulté.

– Trois options de difficulté sont désormais disponibles lors du démarrage d’un nouveau jeu, qui sont des préréglages utilisant les reliques du jeu. De nouvelles reliques ont également été ajoutées, à la fois pour la qualité de vie et les ajustements de difficulté. Relique de perroquet améliorée – Mer d’étoilesLe perroquet traqueur de secrets a appris quelques nouvelles astuces pour mieux aider les joueurs à retrouver les défis et les objets de collection négligés.

– Mer d’étoilesLe perroquet traqueur de secrets a appris quelques nouvelles astuces pour mieux aider les joueurs à retrouver les défis et les objets de collection négligés. Localisation québécoise – Une traduction canadienne-française complète pour les meilleurs guerriers du solstice du Québec.

– Une traduction canadienne-française complète pour les meilleurs guerriers du solstice du Québec. Améliorations de la qualité de vie – Une constellation de mises à jour et d’améliorations générales couvrant Mer d’étoiles« campagne complète.

Mer d’étoiles est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Vapeur. Un contenu téléchargeable payant, « Les affres de l’horloger », devrait sortir au printemps 2025.

Voir une nouvelle série de captures d’écran dans la galerie.