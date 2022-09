La prochaine mise à jour gratuite pour Nintendo Commutateur Sports a pris un léger retard. Initialement prévue pour arriver à l’automne, la mise à jour sera désormais lancée ce jour férié.

L’ajout en tête d’affiche de cette mise à jour est un nouveau sport : le golf. Vous pourrez jouer sur une variété de parcours, dont 21 trous de la série Wii Sports.

En plus du jeu local, vous pouvez affronter jusqu’à sept autres joueurs simultanément en ligne dans Survival Golf. Après chaque tour, le joueur avec le plus de coups est éliminé jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul gagnant.

Pour jouer à Nintendo Switch Sports en ligne, vous devez disposer d’un Commutateur Nintendo en ligne adhésion. Le service se décline en deux niveaux. Le plan de base coûte 20 $ par an pour un seul utilisateur et comprend plusieurs avantages, tels que des sauvegardes dans le cloud et l’accès aux jeux NES et SNES classiques.

Nintendo propose également un plan de pack d’extension premium. Cela coûte 50 $ par an pour un seul utilisateur et offre des avantages supplémentaires, notamment l’accès à certains DLC Switch ainsi qu’aux jeux classiques N64 et Sega Genesis. La prochaine vague de jeux N64 comprendra Mario Party 2, Pokemon Stadium et GoldenEye 007.