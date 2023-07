La mise à jour Google Pixel de juillet n’est pas encore là

Nous l’avons expliqué depuis des mois maintenant, mais une fois de plus pour que nous soyons tous sur la même page – Google a supprimé la publication des mises à jour du téléphone Pixel le premier lundi de chaque mois. Ce calendrier a duré un certain nombre d’années et il nous a certainement tous aidés à nous préparer à l’excitation de recevoir de nouveaux logiciels au début de chaque mois. Cependant, depuis avril de cette année, Google a supprimé le libellé pour prendre en charge cet horaire du premier lundi de la mise à jour Pixel et les supprime désormais à tout moment. Nous pourrions les voir le 2e ou 3e lundi ou un mardi au hasard, comme nous venons de le voir avec le June Pixel Feature Drop.

Pour le mois de juillet, cette tendance se poursuit. Le 3 juillet était le premier lundi du mois et Google n’a pas publié la nouvelle mise à jour Pixel. Maintenant, vous pourriez dire que ce mois n’est pas le meilleur pour les exemples et qu’ils l’ont sauté parce que le 4 juillet a suivi le premier lundi et que la plupart des Google ont probablement eu les 3e et 4e de congé. C’est très bien, je vous dis juste que nous n’avons pas encore la mise à jour de juillet et que nous ne savons pas quand nous l’obtiendrons.

Ce que nous avons, c’est le bulletin de sécurité Android de juillet 2023 (vous pouvez le consulter ici). Google l’a abandonné aujourd’hui pour informer les partenaires de la plate-forme de toutes les vulnérabilités de sécurité qui ont été corrigées pour ce mois-ci. Ces bulletins ont continué à apparaître les premiers lundis (Google a conservé ce calendrier), nous sommes donc clairs. Se présenter aujourd’hui confirme en quelque sorte que le lundi 3 juillet ne sera jamais un jour de sortie pour quoi que ce soit.

J’aimerais pouvoir vous dire quand votre mise à jour Pixel de juillet apparaîtra. Malheureusement, le temps de savoir exactement quand Google publiera le correctif de chaque mois est révolu. Cela ne veut pas dire qu’ils ne s’en tiennent pas aux versions mensuelles – ce sont des éléments importants de l’expérience Pixel. J’essaie juste de réinitialiser vos attentes autour du premier lundi du mois, comme je l’ai été pendant une bonne partie de l’année car tout le monde ne semble pas avoir reçu nos multiples mémos.

Nous vous informerons de la sortie de la mise à jour Pixel de juillet.