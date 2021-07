La mise à jour Google Pixel de juillet est arrivée

Après avoir raté la sortie du lundi, grâce au week-end du 4 juillet, Google a maintenant publié la mise à jour Android de juillet pour ses téléphones Pixel. La nouvelle mise à jour Pixel – disponible pour les Pixel 3 à Pixel 5 – inclut le correctif de sécurité de juillet et devrait corriger un certain nombre de bogues que nous détaillerons ci-dessous.

Actuellement, nous voyons de nouveaux fichiers 11.0.0 pour Pixels 5 (RQ3A.210705.001), Pixel 4a 5G (RQ3A.210705.001), Pixel 4a (RQ3A.210705.001), Pixel 4 et Pixel 4 XL (RQ3A.210705.001), Pixel 3a et Pixel 3a XL (RQ3A.210705.001), et Pixel 3 et Pixel 3XL (RQ3A.210705.001).

Google devrait commencer à diffuser ces mises à jour sous peu (Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système), mais si vous ne voulez pas attendre Google et préférez mettre à jour manuellement, vous trouverez chaque image d’usine ou fichier OTA dans les liens ci-dessous. Pour obtenir des instructions sur la façon de flasher une image d’usine, c’est parti. Pour obtenir des instructions sur la façon de flasher un fichier .zip OTA, c’est parti.

Nous mettrons à jour cela au fur et à mesure que nous en avons plus.

Liens: