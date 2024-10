La mise à jour Gemini 2.0 de Google pourrait arriver assez prochainement

Lorsque Google a présenté Gemini 1.0 Pro en décembre dernier, cela a semblé être un grand changement dans le paysage de l’IA, avec Bard (vous vous souvenez de son nom ?) bénéficiant d’une mise à niveau sérieuse et le Pixel 8 Pro étant le premier à présenter Gemini Nano. Ensuite, nous avons obtenu la version 1.0 Ultra dans Gemini Advanced en février 2024, suivie par la fenêtre contextuelle considérablement améliorée de Gemini 1.5 quelques mois plus tard. L’IA progresse rapidement sur tous les fronts, et Google a connu une belle progression au cours de l’année écoulée, repoussant les limites de ce que sa propre IA peut faire.

Maintenant, selon The Verge (via Google 9to5), Gemini 2.0 se profile à l’horizon, avec une date de lancement possible dès ce décembre. Il a été rapporté que Google vise une version à grande échelle, ce qui signifie probablement une approche à deux volets avec quelque chose que les développeurs peuvent bricoler et quelque chose de nouveau que nous, les gens ordinaires, pouvons également utiliser.

Bien entendu, Google n’est pas le seul acteur dans cette course aux armements en matière d’IA. Selon certaines rumeurs, OpenAI préparerait également un nouveau modèle phare pour une version de décembre, bien qu’ils soient restés assez discrets sur les détails. Si les choses se passent bien, cela pourrait signifier une fin d’année très intéressante dans la course à des modèles d’IA meilleurs et plus puissants.

J’espère que cette nouvelle version sera enfin à la hauteur Projet Astrale plan ambitieux de Google visant à doter Gemini de capacités de caméra et de vision qui a été dévoilé lors de Google I/O 2024. Imaginez un monde où votre IA peut « voir » et interagir avec le monde qui vous entoure. C’est le genre d’avenir que Google semble construire, et Gemini 2.0 pourrait constituer un grand pas dans cette direction. Nous garderons un œil sur tout autre détail concernant Gemini 2.0 et vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.