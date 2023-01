La mise à jour Galaxy Watch5 et Watch4 ajoute la prise en charge des caméras de sonnette et des thermostats

La dernière mise à jour de la série Samsung Galaxy Watch leur donne encore plus de contrôle sur les gadgets de votre maison intelligente. Cela fonctionne avec les appareils Samsung et tiers qui s’intègrent à la plate-forme SmartThings.

La mise à jour (v1.1.08) est déployée sur les Galaxy Watch5 et Watch5 Pro ainsi que sur les Galaxy Watch4 et Watch4 Classic.

Une fois installé, les montres peuvent contrôler votre thermostat en réglant la température de consigne de chauffage ou de refroidissement. Vous pouvez également ouvrir et fermer des stores automatisés ou régler leur niveau manuellement. De plus, vous pouvez contrôler la vitesse du ventilateur des purificateurs d’air dans la maison. Et si vous avez perdu quelque chose avec un SmartTag attaché, vous pouvez régler le tag pour qu’il sonne (puis arrête de sonner).

Une fonctionnalité intéressante permet à la montre de diffuser en direct des vidéos depuis les caméras de la maison et de la sonnette. Cela fonctionne avec les caméras Ring et Nest qui prennent en charge WebRTC. Par exemple, si quelqu’un sonne à votre porte, vous pouvez voir de qui il s’agit sur votre montre et même lui parler.

La mise à jour permet également aux montres Galaxy de contrôler les téléviseurs intelligents Samsung, au moins ceux qui prennent en charge Bluetooth (vous devez également être à portée Bluetooth pour que cela fonctionne). L’accès aux commandes SmartThings est facile, il suffit de glisser vers la droite sur le cadran de la montre.

Soit dit en passant, Samsung s’est récemment associé à d’autres fabricants utilisant le protocole Matter, qui a élargi le nombre d’appareils pouvant se connecter au réseau SmartThings. Et il a annoncé la nouvelle SmartThings Station, un hub multifonctions pour ceux qui commencent tout juste à construire leur maison intelligente.