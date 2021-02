La mise à jour Galaxy Tab S7 et S7 + ajoutera la fonction Pen to Text, la prise en charge de l’audio 360 de Buds Pro

Une prochaine mise à jour pour les Samsung Galaxy Tab S7 et S7 + améliorera considérablement l’expérience d’utilisation du S Pen et des Galaxy Buds Pro avec les ardoises Android.

Cette mise à jour vous permettra de saisir du texte manuscrit dans les applications qui attendent généralement une saisie au clavier – par exemple, vous pouvez écrire une URL dans le navigateur et une requête dans le champ de recherche, le logiciel prendra soin de le traduire en texte numérique.

De plus, Samsung Notes pourra effectuer la même conversion automatique avec l’option «Stylet en texte». Il prend en charge plus de 80 langues (toutes les langues prises en charge par le clavier Samsung) et reconnaît également la ponctuation. Quelques gestes astucieux vous permettent de corriger rapidement les erreurs – par exemple, dessiner un «v» insérera un espace entre les lettres, un «⌒» reliera des mots séparés.

Remarque: l’application Pen to text sera ajoutée fin février dans le cadre d’une mise à jour qui sera déployée sur certains marchés.

Samsung Notes aura également la possibilité de numériser et d’éditer des documents en prenant une photo avec l’appareil photo de la tablette.

Le nouveau Samsung Galaxy Buds Pro dispose d’une fonction appelée 360 ​​Audio, qui suit les mouvements de votre tête et ajuste la direction du son pour une expérience plus immersive. Cela ne fonctionne pas encore avec les onglets S7 et S7 +, mais sera activé dans le cadre de la mise à jour.

À propos, 360 Audio fonctionne avec d’autres appareils mis à jour vers One UI 3.1 – voici la liste au cas où vous l’auriez manqué. Il semble qu’il sera également activé sur les anciens Tab S6 et Tab S6 Lite, même si Samsung n’a pas officiellement confirmé qu’il obtiendrait encore One UI 3.1.

La source