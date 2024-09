La mise à jour facultative de Windows 10 corrige enfin ce bug de connexion embêtant

Plus tôt cette semaine, Microsoft a publié une mise à jour facultative de Windows 10 qui apporte quelques améliorations au menu Démarrer et corrige une erreur de connexion qui persiste depuis des mois sans résolution.

Si vous souhaitez profiter de ce correctif, qui porte le code de mise à jour KB5043133, vous devrez l’appliquer manuellement. Sinon, vous pouvez attendre jusqu’en octobre. (Plus d’informations à ce sujet à la fin.)

Sur la page de support officielle de la mise à jour KB5043133 de Windows 10, Microsoft mentionne une modification du menu Démarrer qui est de nature plus visuelle que fonctionnelle, mais qui reste assez intéressante.

En bref, vous pourriez voir votre photo de profil à un endroit différent de celui où elle apparaît normalement. Le volet gauche du menu Démarrer a désormais également une couleur d’arrière-plan différente pour le faire ressortir.

Cette mise à jour corrige également un bug de connexion auquel certains utilisateurs sont confrontés depuis mars. Lors de la connexion automatique à Windows 10 via l’authentification unique (SSO), les utilisateurs concernés ont été invités à plusieurs reprises à se reconnecter lors de l’ouverture des services Microsoft.

Les utilisateurs concernés étaient principalement ceux qui utilisaient les applications Microsoft en conjonction avec le SSO de l’entreprise, et ce bug prenait beaucoup de temps car il ne cessait de s’accumuler. Une solution bienvenue, même s’il a fallu attendre un peu.

Selon un article de blog sur le sujet, d’autres changements sont à venir pour les utilisateurs SSO afin de rendre la connexion plus facile et plus flexible.

Quelques autres éléments mineurs à noter dans ce correctif : un correctif pour Microsoft Edge qui se bloque parfois en mode Internet Explorer, un correctif pour le serveur Windows qui se bloque parfois lors de l’utilisation de l’Explorateur de fichiers ou de la barre des tâches, et un correctif pour les fichiers du dossier de travail qui ne parviennent pas à se synchroniser lorsque Defender pour Endpoint est activé.

La mise à jour KB5043131 n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs sous Windows 10 22H2 et doit être installée manuellement.

Pour l’installer, allez sur Paramètres et puis Mise à jour Windowspuis recherchez de nouvelles mises à jour. Vous devriez voir une mise à jour avec le code KB5043133 apparaître dans la liste en tant que mise à jour facultative. Cliquez Téléchargez et installez pour l’obtenir, puis redémarrez votre PC pour l’appliquer.

Si vous n’installez pas cette mise à jour facultative, vous recevrez toujours tout ce qui précède lorsque le Patch Day d’octobre arrivera.