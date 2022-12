La mise à jour Echo Show 15 Fire TV est disponible en téléchargement maintenant

L’Echo Show 15 est le plus grand écran intelligent de la collection actuelle d’écrans intelligents d’Amazon, mais malgré son design unique, son grand écran et son intelligence Alexa, il a toujours eu l’impression qu’il devait en offrir plus.

Amazon a apparemment reconnu cela et a promis une grande mise à jour lors d’une annonce fin septembre qui apporterait son interface Fire TV au Show 15, apportant avec elle la prise en charge de nombreux autres services de streaming tels que Netflix, Disney + et Now TV ainsi qu’une interface améliorée et , bien sûr, prise en charge de la télécommande Fire TV.

Amazon n’a pas été trop clair sur le moment où nous devrions nous attendre à la mise à jour lors de l’annonce, promettant un vague “plus tard cette année” plutôt qu’un mois ou une date à attendre, et rien n’a été dit depuis, malgré nous (et probablement tous les autres Propriétaire d’Echo Show 15) harcelant constamment Amazon pour obtenir des nouvelles.

Ce fut donc une belle surprise de trouver un message sur mon Echo Show 15 ce matin m’invitant à mettre à jour. Quelques tapotements et un téléchargement rapide de cinq minutes plus tard et la mise à jour avait été installée, avec un raccourci vers l’interface Fire TV en haut à droite de l’interface utilisateur de l’Echo Show 15.

Lewis Peintre / Fondeur

C’est formidable qu’Amazon ait tenu sa promesse d’un lancement fin 2022 et déploie la mise à jour à temps pour Noël. Je suis au Royaume-Uni, mais il est prudent de supposer qu’il sera également déployé aux États-Unis et dans d’autres régions où l’Echo Show 15 est disponible à l’achat.

J’ai demandé à Amazon des éclaircissements sur le déploiement et je mettrai à jour cet article si j’ai une réponse.

Comme prévu, transformer l’Echo Show 15 en Fire TV en fait vraiment une offre plus convaincante. Il est désormais capable de tirer pleinement parti de ce grand écran, et plus de solutions de contournement utilisant des navigateurs Web pour obtenir YouTube — sans doute la plus grande omission de l’Echo Show 15 jusqu’à présent — et d’autres contenus. C’est une aubaine particulière pour ceux qui veulent l’utiliser comme un petit téléviseur de cuisine pour regarder les nouvelles et plus encore.

Comme Fire TV prend en charge les profils d’utilisateurs, différents membres de votre foyer peuvent se connecter pour voir leurs bibliothèques de contenu personnelles pour chaque utilisateur du Show 15.

Essentiellement, il est passé d’un écran intelligent qui me rappelait parfois des listes de courses et des événements à venir à un produit que je souhaite utiliser activement.

Lewis Peintre / Fondeur

Vous pouvez coupler une télécommande Alexa Voice avec le Show 15 pour un contrôle plus facile que d’utiliser votre voix (ou l’écran tactile) – et vous serez invité à le faire pendant le processus de configuration – mais il y a aussi une télécommande Fire TV virtuelle qui apparaît sur- écran dans les applications conçues autour de la saisie à distance plutôt que du toucher.

Si vous ne voyez pas l’invite de téléchargement de Fire TV à l’écran sur votre Echo Show 15, vous pouvez essayer de forcer la mise à jour en vous rendant dans Paramètres, en sélectionnant Options de l’appareil et en appuyant sur Rechercher les mises à jour.

Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle fonctionnalité Fire TV, ou n’est-ce pas suffisant pour vous inciter à acheter l’Echo Show 15 ? Faites-le nous savoir sur Twitter.

