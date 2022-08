La mise à jour du système Google pour septembre est principalement destinée au Play Store

Un nouveau mois est à nos portes et avec cela vient une autre mise à jour du système Google qui inclut de nouveaux goodies via Google Play et les services Google Play. Les mises à jour devraient commencer à être déployées dès demain, alors soyez à l’affût des nouveautés.

Google peut être assez vague et non spécifique avec les journaux des modifications pour ces types de mises à jour, mais c’est certainement mieux que le rien que nous avions l’habitude d’être servi. Dans la section Google Play Store du journal des modifications, Google répertorie les nouvelles fonctionnalités permettant de découvrir de nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités pour Play Pass et Play Points, ainsi que les améliorations de Google Play Billing. Encore une fois, pratiquement aucun détail.

Voici le changelog pour septembre, selon Google.

Quoi de neuf

Gestion de compte

[Phone] Permet aux utilisateurs de masquer les applications recommandées lors du processus d’intégration de Google Kids Space. [2]

[Auto, Phone, TV, Wear] Améliorations de la synchronisation et de la récupération de compte. [2]

[Phone] Possibilité d’installer Google Kids Space sur l’utilisateur secondaire d’une tablette lors de la configuration de l’appareil.[2]

Google Play Store

Améliorations apportées à la fonctionnalité Play-as-you-download pour permettre aux joueurs de commencer à jouer à des jeux mobiles pendant que le téléchargement de l’application continue de réduire les temps d’attente. [3]

De nouvelles fonctionnalités pour vous aider à découvrir les applications et les jeux que vous aimez. [3]

Optimisations permettant un téléchargement et une installation plus rapides et plus fiables. [3]

Nouvelles fonctionnalités des programmes Play Pass et Play Points. [3]

Améliorations de la facturation Google Play. [3]

Améliorations continues de Play Protect pour protéger votre appareil. [3]

Diverses optimisations de performances, corrections de bogues et améliorations de la sécurité, de la stabilité et de l’accessibilité.[3]

[2] Disponible via les services Google Play v35.22 mis à jour le 01/09/2022

[3] Disponible via Google Play Store v31.1 mis à jour le 01/09/2022

Pour rappel, ces mises à jour sont très importantes/cool car elles s’adressent à tous les utilisateurs d’Android. Celles-ci ne sont pas spécifiques à l’appareil, et bien que Google les fasse depuis un certain temps, nous n’avons reçu que récemment des journaux des modifications. Veuillez continuer, Google.

Ces nouvelles fonctionnalités et améliorations seront déployées au fur et à mesure Services Google Play v35.22 et Google Play Store v31.1 à partir du 1er septembre. Il faudra probablement un certain temps avant que tout le monde les reçoive.

// Google