La mise à jour du pilote Intel Arc GPU apporte une amélioration de plus de 2 fois dans CS: GO

Intel a déployé une nouvelle mise à jour du pilote pour ses cartes graphiques de bureau de la série Arc. Destiné à améliorer les performances des titres DirectX 9, le nouveau pilote apporte en moyenne une amélioration de 1,8 fois sur plusieurs titres.

On notera en particulier ici CS:GO ou Counter Strike: Global Offensive. Malgré son âge, CS:GO reste un titre extrêmement populaire, avec près d’un million de joueurs en jeu à tout moment. Avec le dernier pilote, les fréquences d’images moyennes à 1080p ont augmenté de 1,79x par rapport au pilote précédent.

Plus notable est l’amélioration de la cohérence du temps de trame. Le 99e centile ou la fréquence d’images moyenne de 1 % a été multiplié par plus de 2, ce qui devrait se traduire par une expérience de jeu nettement plus fluide.

D’autres titres plus anciens mais populaires tels que League of Legends et Starcraft 2 affichent également une amélioration de 1,36x et 1,48x à 1080p.

Optimisée pour les API modernes telles que DirectX 12 et Vulkan, la série de cartes graphiques Arc a toujours eu du mal avec les API plus anciennes, telles que DX11, DX10 et DX9. Une solution à cela consistait à exécuter ces anciennes API via DXVK, une couche de traduction basée sur Vulkan, qui permet d’améliorer les performances. Il semble qu’Intel utilise probablement une telle couche de traduction pour améliorer les performances des anciens titres.

La nouvelle version 3953 du pilote est déjà disponible en téléchargement sur le site Web d’Intel.

La source