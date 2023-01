La mise à jour du logiciel tvOS 16.3 est désormais disponible avec des corrections de bogues et des améliorations

Apple a publié tvOS 16.3 pour l’Apple TV, apportant des corrections de bogues et des améliorations à la boîte Apple TV.

Tout au long du cycle bêta de tvOS 16.3, Apple s’est apparemment concentré sur les corrections de bogues internes et les améliorations plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités ou capacités notables, la dernière mise à jour étant relativement mineure sans aucun changement significatif ni mise à niveau notable.

La précédente mise à jour tvOS d’Apple, tvOS 16.2, a ajouté la prise en charge d’Apple Music Sing – la nouvelle fonctionnalité de type karaoké pour Apple Music avec des voix réglables et des paroles en temps réel pour l’Apple TV 4K 2022, de nouvelles recommandations personnalisées avec la prise en charge de Recognize My Voice pour jusqu’à six membres de la famille différents et une prise en charge linguistique du danois au Danemark, français et l’allemand au Luxembourg et l’anglais à Singapour.

Pour mettre à jour vers tvOS 16.3, les utilisateurs doivent ouvrir l’application Paramètres sur leur Apple TV, sélectionner Système et ouvrir le menu Mises à jour logicielles. Lorsque tvOS 16.3 s’affiche, sélectionnez Télécharger et installer.

Une fois la mise à jour téléchargée, les utilisateurs sont informés que l’Apple TV va redémarrer, préparer la mise à jour, puis l’installer. Une fois la mise à jour terminée, l’Apple TV redémarrera automatiquement.