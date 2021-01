Le Google Pixel 4a (6 Go + 128 Go) est disponible au même prix du marché de Rs 31 999 lors de l’événement de vente Flipkart, bien que les clients puissent bénéficier d’une variété d’offres de vente pour faire baisser encore son prix de vente. Les utilisateurs de cartes de crédit SBI peuvent obtenir jusqu’à Rs 1250 au moment de l’achat, tandis que le téléphone est disponible avec une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à Rs 13,200. Alors que les utilisateurs de cartes de crédit Flipkart Axis Bank peuvent également bénéficier de 5% de cashback, et que la plate-forme fournit des EMI sans frais à 3 556 Rs par mois. Le Google Pixel 4a est livré avec des fonctionnalités telles qu’un écran Full HD + de 5,81 pouces, une caméra arrière de 12,2 mégapixels et une batterie de 3140 mAh. Il contient également le SoC Qualcomm Snapdragon 730G.