La mise à jour du feu de circulation de la sortie 155 fait voir les membres du conseil d’administration en rouge

19 octobre — MORGANTOWN — Il y a presque exactement un an (19 octobre 2023), les membres du conseil d’orientation de l’Organisation de planification métropolitaine de Morgantown Monongalia ont été informés qu’ils verraient probablement des feux de circulation temporaires s’allumer sur Chaplin Hill Road au niveau des deux bretelles de sortie de l’I-79. au premier trimestre 2024.

En mars, les membres du conseil d’orientation ont été informés qu’ils verraient presque certainement ces lumières en place avant l’automne.

Jeudi, ils ont appris que les feux n’avaient même jamais été approuvés par la direction de la Division des autoroutes de Virginie-Occidentale.

Mais ils sont approuvés maintenant et le seront à une date indéterminée, a déclaré le directeur exécutif du MPO, Bill Austin, à l’organisme.

Si c’était censé être une bonne nouvelle, ce n’est pas exactement comme ça qu’elle est tombée.

« Il n’y a aucune excuse pour cela. Nous étions tous dans ce groupe promis il y a un an. Nous étions tous d’accord. Nous étions tous d’accord sur cela. Nous avions la garantie, la garantie que cela ne commencerait pas plus tard que cet automne », a déclaré le commissaire du comté de Monongalia. » a déclaré Tom Bloom, qualifiant l’échangeur de problème de sécurité numéro un dans le comté de Monongalia.

Austin a expliqué qu’au fur et à mesure que le projet traversait les niveaux de bureaucratie au sein de la direction du DOH, certains ingénieurs de l’État ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait que les lumières pourraient potentiellement aggraver les problèmes, provoquant un recul du trafic sur l’autoroute.

« Il recule sur l’autoroute maintenant », a déclaré Steve Blinco, enregistreur de Star City.

Comme au bon moment, le représentant de la WVU et président de la Fondation Mylan Park, Ron Justice, a reçu et partagé un SMS demandant s’il se passait quelque chose à Mylan Park qui aurait pour effet de reculer les rampes de sortie sur l’autoroute à 18h15 jeudi soir.

« La réponse est non », a-t-il déclaré.

Dans son état actuel, l’échangeur de la sortie 155 a été classé « F » pour panne pendant les heures de pointe du soir et du samedi.

Le trafic s’alterne quotidiennement avec le trafic normal de Morgantown, mais la situation se détériore considérablement pendant les matchs de football et les événements de plus en plus importants et fréquents à Mylan Park.

Blinco, qui entraîne l’athlétisme à la Morgantown High School, a déclaré que la plupart des conducteurs empruntant cet échangeur dangereux sont des adolescents qui se dirigent vers le complexe d’athlétisme, les terrains de balle, le centre aquatique et d’autres destinations dans le parc.

« Il y a des enfants de Star City, Granville, Westover, Morgantown. Ils sont sur cette sortie. C’est sur l’autoroute. Nous avons essayé de dire que nous sommes inquiets. Ce sont les conducteurs les plus vulnérables de notre communauté. Combien plus il faut dire ? » » dit Blinco. « C’est une voie principale pour beaucoup de leurs pratiques et activités. Nous avons peur, Bill. Nous sommes inquiets. Nous voulons que cela soit fait. »

Austin, qui a fini par subir le poids de la frustration, a déclaré qu’il avait relayé à plusieurs reprises les préoccupations et les demandes d’urgence des membres aux dirigeants du DOH, qui, à leur tour, ont exprimé leurs propres inquiétudes quant à l’efficacité du projet.

« Ce que nous avons fait, c’est qu’avec une communication constante, nous avons surmonté cette objection », a déclaré Austin.

Le conseil d’administration a ordonné à Austin de contacter le DOH pour lui demander quand les lumières seraient mises en place.

Le Dominion Post a contacté le DOH pour demander des informations similaires avant la réunion du MPO de jeudi.

Ted Whitmore, directeur de la division d’ingénierie du trafic, et Jason Foster, ingénieur en chef du développement, ont répondu : « Le DOH a eu des discussions en cours avec le MPO local et a effectué une analyse de l’intersection. Un projet est actuellement en cours de programmation pour l’installation des signaux. Le travail de conception suivra et un calendrier sera établi. »