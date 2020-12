Le meilleur médecin de la Nouvelle-Galles du Sud a été interrompu lors d’une mise à jour cruciale sur l’épidémie de Covid-19 à Sydney par un appel de la maison de retraite de sa mère.

Le Dr Kerry Chant a annoncé lundi 15 nouveaux cas, tous liés au cluster Northern Beaches qui s’élève désormais à 83.

Mais la conférence de presse s’est arrêtée brièvement après que sa sonnerie a commencé à sonner en arrière-plan.

« Désolé », a déclaré le responsable de la santé de l’État, s’excusant alors qu’elle récupérait son téléphone avant de retourner sur le podium.

Le Dr Kerry Chant, directeur de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud, s’est adressé aux médias lundi (photo) pour faire le point sur l’épidémie de coronavirus de Sydney

«C’est juste le centre de soins de ma mère qui sonne. Je vais les rappeler, je ne suis pas une fille négligente.

Elle a semblé perturbée par le dérangement, mais l’a rapidement balayée pour reprendre ses réponses aux questions.

Le Dr Chant est l’une des personnalités clés à la tête de la lutte de l’État contre le coronavirus depuis qu’il a frappé les côtes australiennes en janvier.

Elle, parmi d’autres patrons de la santé à travers le pays, a depuis organisé des conférences de presse presque tous les jours pour tenir les Australiens informés de l’évolution de la crise.

Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Galles du Sud se battent pour contenir une épidémie de coronavirus sur les plages du nord de Sydney, la majorité étant concentrée autour de la banlieue balnéaire d’Avalon.

Le premier ministre Gladys Berejiklian a ordonné dimanche le verrouillage des plages du nord et a exhorté le reste de Sydney à éviter les voyages non essentiels jusqu’à minuit mercredi.

Un record de 38000 personnes à travers l’État ont subi des tests dimanche et les résultats devraient arriver entre 24 et 72 heures plus tard, ce qui signifie que le nombre de cas pourrait augmenter mardi et mercredi.

La conférence de presse a été brièvement interrompue après que le Dr Chant a reçu un appel téléphonique de la maison de retraite de sa mère (photo)

Le Dr Chant a déclaré que certains patients avaient attrapé le virus à l’extérieur des plages du nord, mais que tous les cas étaient liés à deux événements à l’Avalon RSL et à l’Avalon Bowlo la semaine dernière.

« Nous avons eu des événements d’ensemencement où les gens sont passés d’une exposition sur les plages du nord à d’autres parties de la CDB, au sud-est de Sydney, dans la région plus large du nord de Sydney, à Penrith », a-t-elle déclaré.

« Nous avons vu un événement de transmission sur un lieu de travail dans la CDB – encore une fois lié par quelqu’un qui avait sans le savoir introduit cela dans ce lieu de travail. »

Le gouvernement décidera mercredi s’il faut prolonger les restrictions ou libérer les résidents de Northern Beaches du verrouillage pour Noël.

Le Queensland, Victoria, l’Australie du Sud, la Tasmanie, le Territoire de la capitale australienne et le Territoire du Nord ont fermé les frontières du Grand Sydney et ont rendu l’isolement de 14 jours obligatoire pour les voyageurs.

L’Australie occidentale a fermé ses frontières à l’ensemble de la Nouvelle-Galles du Sud indéfiniment et seuls ceux bénéficiant d’exemptions spéciales seront autorisés à entrer dans l’État.

Le gouvernement a imposé un certain nombre de restrictions à la région de Sydney, notamment les Blue Mountains, la Central Coast et Illawarra-Shoalhaven, qui resteront en place jusqu’à 23h59 mercredi.

Des restrictions sont en place à Sydney alors que les autorités sanitaires se battent pour contenir l’épidémie avant Noël. Sur la photo: des gens font la queue dimanche dans un centre de test COVID-19 du East Sydney Community and Arts Centre à Darlinghurst

Pas plus de 10 personnes sont autorisées aux réunions de ménage et les clients devront maintenir une distance de quatre mètres carrés sur les lieux.

Jusqu’à 300 personnes seront autorisées dans les lieux de culte et les lieux d’accueil, tandis que le chant et le chant dans les salles intérieures sont interdits, et les pistes de danse ne seront autorisées que lors des mariages.

Les gens sont également exhortés à porter des masques jusqu’à mercredi et à éviter de rendre visite à des amis, des parents ou des établissements de soins pour personnes âgées vulnérables jusqu’à la veille de Noël.

Les résidents des plages du nord restent sous les ordres de rester à la maison imposés pour la dernière fois en mars, au plus fort de la crise de Covid-19.

Les gens sont autorisés à quitter leur domicile pour cinq raisons fondamentales: pour chercher des soins médicaux, faire de l’exercice, faire l’épicerie, travailler ou pour des raisons de compassion.