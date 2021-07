La mise à jour du déjeuner de l’utilisateur de Twitter après 14 ans a soif d’Internet pour plus

Vous vous souvenez des premiers jours des réseaux sociaux ? Lorsque partager une mise à jour de statut et ajouter une balise de localisation était la norme habituelle ? Quand « Chilling with 14 other » n’était pas qu’une blague ironique ? Nous voulons dire vers 2006-2007, lorsque les plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook venaient juste de démarrer, et bien qu’il y ait eu peu d’utilisateurs dessus, les plateformes étaient utilisées pour des mises à jour « régulières » pour les quelques personnes que vous connaissiez qui y étaient. «Aller au centre commercial», «Aller dormir» ou «Prendre le petit-déjeuner» et «À l’école» étaient les marqueurs de statut les plus courants et à l’époque, ils n’étaient pas déplacés. Pour savoir ce que faisaient vraiment vos amis, vous vérifieriez leur dernière mise à jour de statut ou leur messagerie Yahoo en ligne : toutes les plateformes que vous ne pouviez alors utiliser qu’à partir d’un ordinateur avant que les médias sociaux n’explosent vraiment dans les années 2010 et prennent le contrôle d’Internet et transcendent ses chemin sur les téléphones. Comme diraient les baby-boomers, « le bon vieux temps » des premiers médias sociaux.

Alors que les statuts Twitter de Jofra Archers sont une explosion du passé de ces vieux retours de nostalgie, il peut y avoir un nouveau joueur qui ramène les souvenirs. L’utilisateur de Twitter @deleted (le nom d’utilisateur est ‘supprimé’, le profil ne l’est pas) avait publié une mise à jour le 15 mars 2007. C’était simple, très dans l’air du temps. « Sortir déjeuner. »

C’était le dernier tweet… pendant un moment. 14 ans plus tard, le 25 juillet 2021, il a finalement publié une mise à jour.

Bien qu’il semble que l’utilisateur trouve enfin le mot de passe de son ancien compte et se reconnecte à troll le monde, la « mise à jour » a secoué la plupart des utilisateurs de Twitter. Qu’est-ce qui a pris si longtemps ?

Cela s’est passé pendant votre déjeuner :Eclipse totale de lune (2008 / 2015)Fukushima (2011)Panama Papers (2016)Incendie de Notre Dame (2019)Covid 19 (premier cas, 11 jan 2020)Décès du prince Philip (2021)Inondations en Chine / UE (2021) – Komi veut des Gorillaz Pops 🗿 (@Funkomiwo) 26 juillet 2021

ce mec a déjeuné pendant presque toute ma vie putain – Jeffy Street (@JeffyStreet) 25 juillet 2021

Il existe également des théories sur ce qui s’est réellement passé avec le compte : s’il a été vendu, piraté ou simplement retrouvé.

Question à Internet, ces comptes qui n’ont pas tweeté depuis des décennies sont généralement vendus, piratés ou ramenés par le tweeter d’origine. J’ai supposé vendu. C’est étrange qu’ils se souviennent de leur connexion mais ne se sont jamais connectés une seule fois – Sanjem (@DarkSins03) 26 juillet 2021

Ou ils se cachent juste. Moi aussi, je n’ai que 3 tweets, mais j’ai été sur la plate-forme tout le temps. La chose étrange ici est qu’il/elle vient de poster au hasard et n’a pas attendu le 15 mars. Pour moi, cela indique que la personne vient de trouver son compte. Encore une fois, qui oublie cette poignée – Knut (@Khelge) 26 juillet 2021

J’ai une explication, je pense qu’il/elle a tweeté ces trois tweets le même jour il y a 13 ans, et a peut-être tweeté tout ce temps. et aujourd’hui supprimé tous les tweets pendant cette période et tweeté aujourd’hui. — Salih (@salihcode) 26 juillet 2021

ou c’est un compte abandonné qui a été piraté par quelqu’un qui voulait des likes – Awesome Programming Fac… (@programfac) 26 juillet 2021

Le compte, cependant, semble actif une fois de plus, depuis la dernière mise à jour pour commencer et continuer à publier.

Elle ne s’est jamais présentée pour le déjeuner lol— supprimé (@deleted) 26 juillet 2021

Ou plus précisément, suivre 2021 fois, sh ** posting ? Alors que le mystère continue pour le moment, peut-être que l’utilisateur @deleted donnera plus tard des indices sur ce qui s’est réellement passé – et sur ce qui a pris si longtemps son déjeuner.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici