La mise à jour du cours “Game of Thrones” de Duolingo vous apprend à commander des dragons

Jeu des trônes les fans peuvent apprendre à commander des dragons dans le langage construit de la série avec la dernière mise à jour de Duolingo de son cours High Valyrian. La application d’apprentissage des langues ajoute 159 nouveaux mots de vocabulaire, concepts de langage et de grammaire spécifiques à la situation de Game of Thrones au cours de langue, a-t-il précisé mardi.

La mise à jour intervient alors que les fans attendent la sortie de la préquelle de Game of Thrones House of the Dragon, qui démarre sur HBO et HBO Max le 21 août. Ceux qui souhaitent affiner leur High Valyrian peuvent apprendre à trouver des excuses, discuter de cuisine, parler d’eux-mêmes et commander des dragons comme Daenerys Targaryen.

Le haut valyrien est un “conlang”, ou langage construit que le linguiste David J. Peterson a créé pour la série HBO. Duolingo s’est associé à Peterson en 2019 pour créer un cours de haut valyrien sur l’application.