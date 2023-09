La mise à jour du contrôleur Backbone One prendra en charge l’iPhone 15 USB-C

Apple a dévoilé mardi sa prochaine gamme d’iPhone 15, et les quatre nouveaux téléphones intégreront un port USB-C au lieu de Lightning. Backbone, le fabricant du contrôleur Backbone One qui s’enclenche sur un téléphone pour les jeux portables, déclare qu’il met à jour le micrologiciel de l’accessoire en prévision de ce changement.

Les propriétaires de contrôleurs Backbone One USB-C verront une mise à jour sur l’application Backbone cela ajoutera une compatibilité universelle avec le prochain iPhone 15, a annoncé mardi la société. Le firmware 1.2.2 ou plus récent inclura la mise à jour pour se connecter au nouvel iPhone.

Auparavant, les contrôleurs USB-C n’étaient disponibles que pour les appareils Android, tandis que les utilisateurs d’iPhone devaient acheter la version avec port Lightning. qui sont les deux au prix de 100$.

Alors que l’ajout de l’USB-C va changer le paysage des contrôleurs de jeu pour iPhone, Apple a déclaré que sa nouvelle puce A17 Pro pour l’iPhone 15 Pro apportera des jeux jamais vus auparavant sur les téléphones. Cela inclut les versions console de Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Death Stranding et Assassin’s Creed Image, qui sont toutes jouables sur l’iPhone 15 Pro et arriveront plus tard cette année.