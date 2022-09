La mise à jour d’octobre du Galaxy S21 corrige un bogue de texte manquant sur Verizon

Le Galaxy S22 a presque reçu Android 13 et One UI 5 hier, seulement pour décevoir dans une autre erreur de transporteur. Aujourd’hui, les gammes Galaxy S21 et Galaxy Note 20 reçoivent également des mises à jour, mais sans faux espoir.

Les Verizon Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra voient la même mise à jour Android d’octobre que le S22, tandis que les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra se pressent dans la mise à jour de septembre avant la fin du mois.

La mise à jour du Galaxy S21 est assez importante, car elle corrige un bogue étrange qui empêchait la réception de messages texte avec les clients de Verizon (faites-moi savoir si cela affectait ceux en dehors de Verizon). La note de Verizon se lit comme suit : “Résolution d’un problème intermittent où l’appareil ne recevait pas de SMS.” Le bogue était répandu, du moins parmi nos lecteurs qui possèdent également la ligne S22, c’est donc remarquable.

La mise à jour Galaxy Note 20, en revanche, est simplement le correctif Android de septembre.

Toutes les nouvelles constructions sont les suivantes :

Galaxy S21 Ultra : SP1A.210812.016.G998USQS5CVI8

: SP1A.210812.016.G998USQS5CVI8 Galaxie S21+ : SP1A.210812.016.G996USQS5CVI8

: SP1A.210812.016.G996USQS5CVI8 Galaxie S21 : SP1A.210812.016.G991USQS5CVI8

: SP1A.210812.016.G991USQS5CVI8 Galaxy Note 20 Ultra : SP1A.210812.016.N986USQU3FVI5

: SP1A.210812.016.N986USQU3FVI5 Galaxy Note 20: SP1A.210812.016.N986USQU3FVI5

Pour vérifier les mises à jour, accédez à Paramètres> Mises à jour du système> Vérifier les mises à jour du système.

