La mise à jour d’octobre de votre téléphone Google Pixel est arrivée

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ne sont qu’à quelques jours de la précommande et je sais que vous êtes excité, mais nous avons des téléphones Pixel actuels à discuter. C’est le premier lundi du mois et cela signifie une nouvelle mise à jour Pixel et un correctif de sécurité Android. La mise à jour Pixel d’octobre est arrivée.

À partir de ce moment, Google a publié l’image d’usine d’octobre et les fichiers OTA 13.0 pour tous les téléphones Pixel actifs, y compris les Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro, et Pixel 6a. D’une manière générale, tout ici devrait être à l’heure, sans retard.

Les nouvelles versions sont les suivantes, sans mention de versions spécifiques pour les variantes de transporteur. Google appelle cela la version “globale”, donc cela devrait être pour tout le monde :

Pixel 4 (XL) : TP1A.221005.002

Pixel 4a : TP1A.221005.002

Pixel 4a (5G) : TP1A.221005.002

Pixel 5 : TP1A.221005.002

Pixel 5a (5G) : TP1A.221005.002

Pixel 6 : TP1A.221005.002

Pixel 6 Pro : TP1A.221005.002

Pixel 6a : TP1A.221005.003

Sur une note importante, cela pourrait être la dernière mise à jour pour le Pixel 4 et le Pixel 4 XL à moins que Google ne décide de proposer une dernière mise à jour de stabilité au cours des prochains mois, comme ils l’ont fait avec le Pixel 3a et le Pixel 3 avant eux.

Corrections de bogues et modifications

Il y a 9 corrections de bogues dans ce patch d’octobre. Vous trouverez ci-dessous la liste complète où vous constaterez que les correctifs concernent tous les appareils encore pris en charge, à l’exception du premier problème concernant les artefacts de bruit. Ce correctif concerne uniquement les Pixel 4, 4a, 5 et 4a,

l’audio Correction d’un problème provoquant occasionnellement un bourdonnement audible ou des artefacts sonores pendant les appels lors de l’utilisation de casques filaires *[1]

Correction d’un problème empêchant les commandes de volume de l’appareil dans la notification du lecteur multimédia de fonctionner dans certaines conditions Connectivité Correction d’un problème provoquant un crash du lanceur lors de la connexion au VPN dans certaines conditions Interface utilisateur Correction d’un problème causant des problèmes de compatibilité avec certains widgets d’application dans Android 13

Correction d’un problème qui faisait que le lecteur multimédia affichait l’icône par défaut pour certaines applications multimédias

Correction d’un problème provoquant occasionnellement un plantage de l’appareil lors de la lecture audio à partir du stockage local

Correction d’un problème entraînant parfois l’affichage de tuiles de paramètres rapides vides dans l’ombre des notifications

Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage tronqué du bouton de basculement du profil professionnel dans le tiroir de l’application Wifi Correction d’un problème empêchant parfois les réseaux Wi-Fi disponibles de s’afficher dans le menu de sélection du réseau dans certaines applications

Google devrait commencer à diffuser ces mises à jour sous peu (Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système), mais si vous ne voulez pas attendre Google et préférez mettre à jour manuellement, vous trouverez chaque image d’usine ou fichier OTA sur les liens ci-dessous. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.

