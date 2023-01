La mise à jour des revenus de l’App Store d’Apple montre un ralentissement de la croissance

Chaque mois de janvier, Pomme publie le montant total d’argent que les développeurs de l’App Store ont gagné depuis 2008, un point de données qui permet aux analystes et aux investisseurs d’Apple d’avoir une idée des revenus de l’App Store.

La divulgation de cette année suggère que la croissance de l’App Store d’Apple a atteint un plateau.

Mardi, Apple m’a dit il a versé 320 milliards de dollars aux développeurs, contre 260 milliards de dollars l’année dernière, soit un bond de 60 milliards de dollars. Les développeurs reçoivent entre 70 % et 85 % des ventes brutes, selon qu’ils sont éligibles ou non au taux réduit d’Apple.

Si tous les développeurs ont payé une réduction de 30 % à Apple, l’App Store d’Apple a rapporté plus de 85 milliards de dollars en 2022, selon une analyse CNBC. Si les commissions d’Apple étaient toutes de 15 %, le montant brut estimé de l’App Store serait inférieur, à environ 70 milliards de dollars.

C’est le même montant de ventes qu’Apple a suggéré avec son point de données l’année dernière, lorsque la société a déclaré qu’elle avait payé 60 milliards de dollars aux développeurs en 2021.

Il s’agit d’une estimation approximative qui peut varier car on ne sait pas combien de développeurs paient la réduction inférieure de 15 %, par rapport à la réduction de 30 %, et parce que les statistiques des parts d’Apple sont arrondies.

Les tentatives d’extrapolation de la taille de l’activité de l’App Store à partir des revenus des développeurs sont inexactes, a déclaré Apple, car la commission varie de 15% à 30%, et la grande majorité des développeurs paient la commission la plus basse dans le cadre du programme App Store Small Business qui donne un coupe inférieure aux fabricants d’applications qui rapportent moins d’un million de dollars par an.

Apple a déclaré dans son communiqué que 2022 était une année “record” pour l’App Store, et a révélé 900 millions d’abonnements, contre 745 millions d’abonnements l’année dernière. La statistique d’Apple inclut toute personne qui s’abonne à un service via l’App Store d’Apple, pas seulement ses propres services propriétaires comme Apple TV + et Music.

Mais les données de mardi soulignent que la croissance de l’App Store a ralenti l’année dernière, ce qui est important pour les investisseurs car l’App Store est une partie importante de l’activité de services d’Apple et est un moteur de profit pour l’entreprise.

L’activité de services d’Apple a augmenté de 14 % au cours de l’exercice 2022 pour atteindre 78,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 14 %. Mais il s’agit d’un ralentissement significatif par rapport au taux de croissance de 27 % que la division a affiché au cours de l’exercice 2021.

Apple fait face à des comparaisons difficiles avec l’utilisation et les ventes élevées d’applications en 2021 et 2020, car les gens ont acheté des jeux et des logiciels tout en surmontant la pandémie de Covid. Apple fait également face à l’incertitude des consommateurs du monde entier alors que les taux d’intérêt augmentent et que les économistes s’inquiètent d’une éventuelle récession.

L’analyste de Morgan Stanley, Erik Woodring, a suivi le ralentissement de la croissance de l’App Store. Selon ses données, les revenus nets de l’App Store ont diminué pendant six mois consécutifs de juin à novembre, avant de croître à nouveau en décembre.

Woodring a écrit dans une note ce mois-ci que les ventes d’applications augmenteront en 2023 parce que les comparaisons d’une année sur l’autre seront plus faciles et que certaines augmentations de prix des applications sur les marchés internationaux à la fin de l’année dernière commenceront à profiter à Apple.

“Alors que la croissance de l’App Store reste proche de ses niveaux les plus bas de l’histoire et que nous reconnaissons que le consommateur mondial reste mis au défi, nous sommes encouragés de voir la trajectoire de croissance continuer à s’améliorer après avoir atteint un creux en septembre”, a écrit Woodring.